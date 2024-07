Dass der FSV Vohwinkel in der kommenden Großes vorhat, hat sich mittlerweile herumgesprochen. Der Landesliga-Aufstieg soll her! Dieser Angreifer soll dabei mithelfen.

Mit John Max Kowalski hat der FSV Vohwinkel noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Der 21-jährige Offensivspieler kommt vom Kreisligisten TSV Union Wuppertal in die Lüntenbeck nach Wuppertal-Vohwinkel.

In der Jugend wurde Kowalski in einigen Nachwuchsleitungszentren ausgebildet - seine Juniorenstationen lauten: SC Viktoria Rott (2012 bis 2015), TSV Ronsdorf (2015-2016), Fortuna Düsseldorf (2016-2017), FC Schalke 04 (2017-2020), VfL Bochum (2020-2021) und Rot-Weiss Essen (2021-2022). Aus der U19 der Essener schaffte er es dann zum Oberligisten TVD Velbert, für den er allerdings nur ein Oberligapiel bestreiten durfte.

Nach einem Kreuzbandriss hat sich Kowalski dann in der vergangenen Saison dem TSV Union Wuppertal angeschlossen, um dort nach seiner Verletzung wieder Spielpraxis sammeln zu können. Mit Erfolg: In der Rückserie bestritt er nach seiner langen Verletzungspause neun Spiele und konnte einen Treffer erzielen. Nun möchte der Offensivspieler, der sowohl auf den Flügeln als auch im Angriff eingesetzt werden kann, noch einmal den Weg in höhere Ligen finden und hat sich dabei bewusst den FSV Vohwinkel als nächste Aufgabe ausgesucht.

"Nach meiner langen Verletzung habe ich beim TSV Union wieder zurück auf den Fußballplatz gefunden, wofür ich dem TSV Union sehr dankbar bin. Nun möchte ich noch einmal den nächsten Schritt versuchen. Ich hatte auch Anfragen aus der Landesliga mit Tendenz zur Oberliga. Aber für mich ist Spielpraxis gerade sehr wichtig und der FSV Vohwinkel hat mich von seinem Weg total überzeugt", erklärt Kowalski.

FSV-Trainer Marc Bach ergänzt: "John hat eine sehr gute Ausbildung in den diversen NLZ erhalten und uns im Training sofort überzeugt. Er ist dynamisch, bissig, sehr willig und hat ein sehr starkes offensives Eins-gegen-Eins. Er kann auf der rechten und der linken Seite alle Positionen bekleiden und wir freuen uns sehr, dass wir seine Zusage erhalten haben."