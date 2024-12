Neun Siege, ein Remis, fünf Niederlagen: Eigentlich keine schlechte Bilanz. Doch dieser Bezirksligist aus der Staffel 2 am Niederrhein hatte viel mehr vor.

Der FSV Vohwinkel ist mit einem Zwölf-Punkte-Rückstand in die Winterpause gegangen. Und: Die Wuppertaler gehen nach dieser dann ins neue Jahr 2025 ohne den bisherigen Trainer.

Denn nach der enttäuschenden bisherigen Runde - der FSV Vohwinkel wollte in die Landesliga aufsteigen - setzte der Klub Marc Bach vor die Tür.

"Der FSV Vohwinkel und Trainer Marc Bach gehen ab sofort getrennte Wege. Der Vorstand und die sportliche Leitung haben beschlossen, keine näheren Angaben zu den Gründen der Trennung zu machen", heißt es in einer Pressemitteilung des FSV.

Weiter schreiben die Vohwinkeler Verantwortlichen: " Die 1. Mannschaft wird zunächst interimsmäßig von dem sportlichen Leiter Christian Bialke und den Co-Trainern Elvir Mesic und Olaf Foit geführt. Christian Bialke wird die Winterpause nutzen, geeignete Kandidaten für die Position des Cheftrainers der 1. Mannschaft des FSV Vohwinkel zu finden und entsprechende Gespräche mit ihnen zu führen. Der FSV Vohwinkel bedankt sich bei Marc Bach für seine bisherige Arbeit als Cheftrainer und wünscht ihm für seine sportliche Zukunft alles Gute."

RevierSport erwischte Bach, der seit dem 1. Dezember 2021, in Vohwinkel tätig war in seinem Ski-Urlaub. Er sagte nur: "Wir haben Gespräche geführt und gemerkt, dass es einfach nicht mehr passt. Ich sage es mal so: Wir hätten uns auch getrennt, wenn wir aktuell Tabellenführer sein würden."

Der FSV Vohwinkel wurde in der abgelaufenen Saison 2023/2024 Dritter hinter dem 1. FC Wülfrath und Meister SSV Bergisch Born. In der Serie soll der laufenden Serie sollte dann der Landesliga-Aufstieg angegangen werden. "Ja, wir wollen auf jeden Fall oben mitspielen und schauen, was möglich ist", betonte Bach noch im Sommer 2024 gegenüber RevierSport. Dafür wurde die Mannschaft auch ordentlich verstärkt. Doch neun Siege, ein Remis und fünf Niederlagen haben die Verantwortlichen nicht zufriedengestellt.