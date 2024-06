Jetzt hat es den VfB Frohnhausen erwischt. Nach einer Pleite im Stadtderby geht es in die Bezirksliga. Zudem steht im Keller nun ein Relegationsspiel vor der Abstiegsrelegation an.

In der Landesliga Niederrhein 2 waren die Entscheidungen im Aufstiegskampf schon gefallen. Die SF Niederwenigern sind in die Oberliga Niederrhein aufgestiegen. Der SV Biemenhorst spielt die Aufstiegs-Relegation.

Unten war klar, dass Sterkrade-Nord, der SV Hönnepel-Niedermörmter und der FSV Duisburg in die Bezirksliga gehen. Der vierte sichere Absteiger wurde aus dem Trio VfB Frohnhausen, SGE Bedburg-Hau und der SpVgg Steele 03/09 ermittelt. Erwischt hat es Frohnausen.

Die schlechtesten Karten hatte im Vorfeld auch der VfB, der gegen den FC Kray antreten musste und drei Zähler hinter Bedburg-Hau und Steele lag - damit den Klassenerhalt nicht mehr in der eigenen Hand hatte.

Die Chronologie des letzten Spieltags im Abstiegskampf

Und nach neun Minuten sah es noch schlechter aus, denn die SGE Bedburg-Hau ging gegen Essen-Schönebeck in Führung, die der Gast aber nach 22 Minuten durch Anel Corovic ausgleichen konnte.

Es war wieder alles auf Null gestellt. Doch der VfB musste ja erstmal seine Hausaufgaben machen, um schauen zu können, was auf den anderen Plätzen passiert. Und hier lieferte Frohnhausens Lauen Rasul seinem Team einen Bärendienst. Nach 23 Minuten sah er Gelb wegen Foulspiels, dann meckerte und flog er mit Gelb-Rot vom Feld. Frohnhausen musste nun das Derby mit zehn Mann gewinnen.

Während sie sich in Unterzahl abrackerten, ging die SGE Bedburg-Hau nach 35 Minuten wieder in Führung. Für Frohnhausen sprach zu diesem Zeitpunkt kaum noch etwas. Doch dann gab es Elfmeter und Mohamed Said brachte Frohnhausen in Unterzahl in Führung, die aber noch vor der Pause egalisiert wurde - Shota Tawada traf zum 1:1 für Kray. Zur Pause stand es beim VfB 1:1, bei Steele 0:0 und Bedburg-Hau führte 2:1.

Nach dem Wechsel war es Issa Said, der das 2:1 für Frohnhausen erzielte - die Hoffnung lebte. Aber nicht lange. Denn wieder war es Tawada, der für Kray ausgleichen konnte. Und kurz danach gab es die Kunde, dass Steele führt und Bedburg-Hau das 3:1 erzielte.

Bedeutete zu diesem Zeitpunkt: Es war egal, was noch in Frohnhausen passiert. Gut war es sowieso nicht aus Sicht des VfB, denn der FC Kray erzielte in Form von Estevan Rascho und Tawada noch das 3:2 und das 4:2. Das 3:4 von Kai Hoffmann änderte nichts an der Niederlage, die am Ende 3:5 lautete, denn Tawada traf noch einmal. Bedeutet: Der VfB Frohnhausen wird nun den bitteren Gang in die Bezirksliga antreten müssen.

Da Steele und Bedburg-Hau punktgleich liegen und das Torverhältnis in der Landesliga nicht zählt, müssen beide Teams eine Relegation bestreiten, um zu ermitteln, wer am Ende in die Abstiegsrelegation muss. Denn die Vereine auf dem 16. Tabellenplatz der beiden Landesliga-Staffeln treten in einer Abstiegs-Relegation gegeneinander an.