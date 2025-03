Der VfB Frohnhausen steht in der Bezirksliga 6 Niederrhein auf dem Relegationsplatz. Beim Restprogramm warten viele direkte Konkurrenten. Für Trainer Chamdin Said hat das Vor- und Nachteile.

In der Bezirksliga 6 Niederrhein kämpft der VfB Frohnhausen gegen den Abstieg. Aktuell belegen die Essener den 15. Platz, also den Relegationsplatz. Mit acht Punkten Vorsprung auf den ersten direkten Abstiegsplatz scheint der direkte Abstieg in die Kreisliga eher unwahrscheinlich, es sind jedoch noch zehn Spiele zu gehen, also noch 30 mögliche Punkte für die Bezirksligisten.

26 Punkte konnte Trainer Chamdin Said mit seiner Mannschaft bisher in 24 Spielen sammeln. Für den Landesliga-Absteiger der vergangenen Saison ist das wohl eher enttäuschend, denn auf "fupa" gibt das Team einen einstelligen Tabellenplatz als Ziel an. Dieses zu erreichen dürfte mittlerweile nicht mehr Priorität Nummer eins beim VfB sein.

Das rettende Ufer liegt nur einen Punkt vor Said und seinem Team. Alles ist also noch drin. Das Restprogramm sieht einige direkte Duelle gegen andere abstiegsgefährdete Vereine vor. Aus der unteren Tabellenhälfte muss der VfB noch gegen alle Mannschaften, bis auf Platz zwölf und 14, antreten.

Die direkten Duelle gegen die anderen abstiegsgefährdeten Teams sieht Cheftrainer Said aus zwei Perspektiven: "Das ist Fluch und Segen zugleich. Auf der einen Seite haben wir es in der eigenen Hand und müssen abliefern, aber auf der anderen Seite wissen die anderen Mannschaften auch, dass sie noch gegen uns spielen müssen und werden heiß sein. Für die geht es auch noch um was."

Trotz vier sieglosen Spielen in Folge bleibt Said zuversichtlich

Aus den letzten vier Ligaspielen konnten die Essener nur einen Punkt holen. Am 21. Spieltag gab es ein 0:0 gegen den Sechzehnten TGD Essen-West. Danach folgten drei Niederlagen in Folge gegen den Mülheimer SV (1:2), Tabellenführer Werden-Heidhausen (2:3) und SuS 09 Dinslaken (1:3). Für Said gab es trotzdem Positives zu beobachten: "Gegen SuS Dinslaken und Werden-Heidhausen konnten wir gut mithalten. Das gibt uns Mut für die kommenden Spiele. Gegen Werden haben wir sogar mit 2:1 geführt, aber dann haben wir leider etwas den Faden verloren."

Bevor es jedoch in die direkten Duelle gegen die anderen abstiegsgefährdeten Vereine geht, muss Frohnhausen am kommenden Spieltag erstmal gegen den Vierten Rheinland Hamborn bestehen. Keine leichte Aufgabe, doch das weiß auch Trainer Said: "Rheinland ist eine Top-Mannschaft. Ich erwarte ein unangenehmes Spiel. Als Favorit reisen wir da auf jeden Fall nicht an."

Auch, wenn die Saison noch nicht vorbei ist und noch gar nicht klar ist, in welcher Liga der VfB nächste Saison antreten wird, läuft die Kaderplanung bei den Essener schon. Laut Said ist diese jedoch "nicht ganz einfach". Dennoch konnten die Verantwortlichen beim VfB schon einige Zusagen für die nächste Saison erzielen, laut Trainer Said gibt es auch schon zwei Neue.

Wer das sein soll, verrät der 37-jährige Übungsleiter im Gespräch mit RS jedoch noch nicht. Wie viel Bewegung in den Kader kommt, bleibt also vorerst abzuwarten. Jetzt heißt die Mission in Frohnhausen erst einmal Klassenerhalt.