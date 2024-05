Mike Büskens wird künftig nicht mehr für die Schalke-Profis tätig sein. Vor allem die Talente leiden darunter. Sie bedankten sich.

Das Kurzvideo, das Schalke-Legende Mike Büskens im sozialen Netzwerk Instagram veröffentlichte, schlug auch im Profi-Kader der Königsblauen hohe Wellen. Vor allem die Talente, die Büskens in seiner nun endenden Zeit als Co-Trainer besonders am Herzen lagen, bedankten sich - und erhielten eine persönliche Antwort des 56-Jährigen.

Zum Beispiel Keke Topp, der ein weinendes Emoji in der Kommentar-Spalte hinterließ. „Danke für ALLES - eine wahre Legende“, schrieb der Stürmer, der in seiner ersten Profi-Saison schwierige Zeiten erlebte. In einem Interview mit dieser Zeitung im Januar hatte Topp über Büskens gesagt: „Er ist sehr wichtig für mich. Unser Verhältnis ist sehr eng. Für mich ist er mehr als ein Trainer, fast schon ein Freund, der mir viel hilft.“

Büskens antwortete: „Ich durfte Dich in den letzten sechs Jahren begleiten, erst bei den Junioren-Nationalmannschaften und dann beim geilsten Verein der Welt“ Ich werde den täglichen Austausch mit Dir vermissen. Denke daran, Du musst die Ecken treffen, Genauigkeit vor Schärfe, dann wirst Du noch viele Tore machen.“

Zum Beispiel Assan Ouédraogo. „Danke für alles“, schrieb auch das Top-Talent. Wieder reagierte Büskens: „Schon mit 14 konnte man sehen, über welches Talent Du verfügst! Aber als Mensch hast Du mir imponiert. Wie Du mit dem Rummel um Deine Person umgehst, ist unglaublich. Du wirst die richtige Entscheidung treffen und wenn Du nicht weiter weißt, rufe mich an.“

Zum Beispiel Yusuf Kabadayi, der wie seine beiden Vorgänger „Danke für alles!“ schrieb. Büskens‘ Antwort: „Yusi, mein Freund!“ Vor sechs Jahren habe ich Dich das erste Mal bei einem Lehrgang gesehen. Ich habe schon Rouven Schröder in den Ohren gelegen, Dich zu holen. Bleibe fokussiert und mache einen Schritt nach dem anderen in Deiner Entwicklung und zeige im nächsten Jahr auf Schalke, dass ich mit meiner Einschätzung über Dich richtig liege.“ Eine doppeldeutige Antwort - noch hat Schalke offiziell die Kaufoption für den vom FC Bayern ausgeliehenen Kabadayi eigentlich nicht gezogen.

Auch erfahrenere Spieler hinterließen einen Kommentar bei Instagram. Thomas Ouwejan, der Schalke nach drei Jahren verlassen wird, schickte ein rotes Herz mit den beiden Worten „Danke Buyo!!“ Büskens bedankte sich, schickte den Hinweis: „Wir werden uns entweder an der niederländischen Küste oder bei einem Spiel Deines neuen Vereins sehen!“

Torwart Marius Müller blieb wortlos, schickte Büskens ein gebrochenes Herz und - wie Topp - ein weinendes Emoji. „Falls Du wieder einmal Kopf an Kopf mit einem Gegner stehst, rufe mich an, ich werde mich wieder dazwischen stellen und an Deiner Seite sein.“

Weitere aktuelle oder ehemalige Schalke-Spieler, die ein Like auf Büskens‘ Beitrag hinterließen, waren Suat Serdar, Marius Bülter, Leo Greiml, Henning Matriciani, Ron Schallenberg, Cedric Brunner und Simon Terodde. Büskens - nicht nur von den Fans geschätzt.