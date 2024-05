Personelle Veränderungen bei der U23 von Fortuna Düsseldorf. Zwölf Spieler wurden verabschiedet, Vertragsverlängerungen und Neuzugänge sind auch schon fix.

Bei Fortuna Düsseldorf liegen alle Augen auf der Relegation: In den Duellen mit dem VfL Bochum am Donnerstag und Montag (jeweils 20.30 Uhr, RS-Liveticker) haben die Rheinländer die Chance auf den Aufstieg in die Bundesliga.

Gewissheit mit Blick auf die Ligazugehörigkeit herrscht hingegen längst bei der U23 der Fortuna. Die zweite Mannschaft geht auch kommende Saison in der Regionalliga West an den Start. Und das mit einem stark veränderten Kader, wie es halt bei U23-Teams so üblich ist.

Nach dem Saisonende hat der Verein zwölf Spieler verabschiedet - darunter auch Stammspieler wie Tim Corsten, Soufiane El-Faouzi oder Seymour Fünger. Zudem werden Robin Bird, Luis-Felipe Monteiro, Maxim Schröder, Ephraim Kalonji, Enes Yilmaz, Venhar Ismailji, Davino Knappe, Shinnosuke Nishi und Fabian Eutinger werden nach der Sommerpause nicht mehr am Flinger Broich auflaufen.

Sie wurden im Rahmen einer internen Veranstaltung verabschiedet. "Die Fortuna bedankt sich bei allen Spielern für ihren Einsatz und wünscht für die sportliche und private Zukunft alles Gute", teilten die Düsseldorfer mit. Vereinslegende Adam Bodzek wurde bereits bei seinem letzten Heimspiel gebührend verabschiedet.

Dagegen läuft Kevin Brechmann weiterhin für das Team von Trainer Jens Langeneke auf. Er hat seinen Vertrag verlängert. "Kevin hat in den vergangenen Jahren eine starke sportliche Entwicklung genommen und sich als Stammspieler im Team etabliert. Er spielt in unseren Planungen eine wichtige Rolle", freut sich Stefan Vollmerhausen, Sportlicher Leiter des Nachwuchsleistungszentrums.

Dazu hat Düsseldorf Mechak Quiala Tito sowie Tobias Grulke aus der eigenen U19 hochgezogen. Mit Elias Egouli (1. FC Düren), Leonard Brodersen (Teutonia 05), Marius Zentler (Sportfreunde Siegen) und Noah Förster (Alemannia Aachen U19) stehen zudem vier externe Neuzugänge für den Tabellenelften der beendeten Regionalliga-Spielzeit fest.