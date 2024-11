Die Zweitvertretung von Fortuna Düsseldorf musste nach zuletzt zwei Siegen in Serie wieder eine Niederlage einstecken.

Jens Langeneke, Trainer von Fortuna Düsseldorf II, zeigte sich nach der 2:3-Niederlage beim SV Rödinghausen enttäuscht.

"In der ersten Halbzeit war das auf einem tiefen Geläuf ein ausgeglichenes Spiel. Wir haben viel versucht und sehr viel Ballbesitz gehabt. Aber wir sind auch im letzten Drittel nicht richtig gefährlich geworden. Rödinghausen hatte auch keine Großchancen. Das Ergebnis ging in Ordnung. In Hälfte zwei haben wir zu viel zu den Gegentoren mit beigetragen. Nach dem 0:2 wird es schwierig für uns, schießen aber dann noch das 1:2 und kurz darauf schießen wir uns fast selbst das 1:3. Am Ende ist das 2:3 dann noch Ergebniskosmetik", bilanzierte Langeneke.

Interessant: Der Ex-Profi verriet, dass er im Hinblick auf das neue Jahr eine Einladung erhielt. Doch diese hat er wohl noch nicht angenommen. Langeneke erklärte: "Ich bin im Januar zu einem Treffen mit den Schiedsrichtern eingeladen. Ich weiß gar nicht, ob du, Farat, auch dazu eingeladen bist. Aber ich weiß auch nicht, ob ich da hingehe. Denn wenn man solche Elfmeter wie heute nicht pfeift, dann weiß ich gar nicht, was da überhaupt besprochen werden soll. Aber das war an diesem Tag auch nicht für die Niederlage entscheidend."

Derweil konnte Rödinghausens Trainer Farat Toku nach nun 17 Spielen und 30 Punkten zufrieden sein. Toku resümierte nach dem siebten Heimsieg in neun Spielen: "Wir wollten vor dem Spiel die Hinrunde positiv abschließen. Das ist uns gelungen. Wir wussten, dass wir auf eine kompakte Mannschaft treffen, die wenige Gegentore kassiert. Der Standard-Treffer war dann ein Dosenöffner für uns. Das war hilfreich. Düsseldorf ist mehr in die Offensive gegangen und wir konnten dann unsere Konter gut zu Ende spielen und die Tore zum richtigen Zeitpunkt gemacht. Die drei Punkte waren, wenn man auch die anderen Ergebnisse sieht, sehr wichtig."

Statistik zum Spiel

SV Rödinghausen: Harsman - Corsten, Kurzen (86. Horn), Kuhlmann (86. Benjamins), Chato, Tia, Rohlfing (90.+4, Bajric), Wolff, Ndure, Seaton (79. Engelmann), Riemer

Fortuna Düsseldorf II: Zich - Brodersen, Boller, Suso, Zentler (58. Bindemann), Majetic, Anhari, Garlipp (58. Yang), Savic (86. Brechmann), Skolik (63. Tito), Wagemann (58. Latza)

Schiedsrichter: Selim Erk

Tore: 1:0 Corsten (50.), 2:0 Kuhlmann (57.), 2:1 Boller (70.), 3:1 Seaton (72.), 3:2 Wolff (90.+6, Eigentor)

Zuschauer: 698