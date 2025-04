Ob zu Hause oder auswärts: Der Kampf um Tickets für ein Schalke-Spiel kann hart sein. In Düsseldorf erhalten die Knappen nun Zusatzkontingente.

Das Auswärtsspiel bei Fortuna Düsseldorf am Samstag, 10. Mai, 13 Uhr, ist noch in weiter Ferne. Doch der FC Schalke 04 hatte schon am Dienstag, 1. April, gute Nachrichten für seine Fans. Denn die Düsseldorfer haben mehr als das übliche Gästekontingent für die Gelsenkirchener freigegeben.

Schalke-Fans können ab sofort in zwei weiteren Kategorien rund um den Gastbereich Tickets anfragen. "Die freigegebenen Sitzplätze in der Merkur Spiel-Arena sind für je 41,80 Euro oder 48,40 Euro erhältlich. Diese Preise wurden im Vorfeld nicht kommuniziert, daher die nachträgliche Information und Möglichkeit zur Änderung. Diejenigen, die bereits eine Anfrage gestellt haben, können diese auf Wunsch stornieren und Tickets in einer anderen Kategorie anfragen. Ein Wechsel auf die Kategorie Stehplatz ist nicht möglich", lassen die Knappen wissen.

Schalke-Fans können noch bis Montag, 7. April, 12:04 Uhr, Tickets für das Auswärtsspiel in Düsseldorf anfragen und ihrem Ruf als Auswärts-Könige der zweiten Liga alle Ehre machen. Allein bei Hertha BSC war Schalke zuletzt mit 25.000 Fans zugegen.

"Ich bin stolz auf so viele Fans, die mitmachen. Und stolz auf die Mannschaft, hier gewonnen zu haben. Meine Mannschaft hat alles gegeben, und das Glück hatten wir am Ende natürlich auch auf unserer Seite. Das braucht man auch, das war auch schon mal andersherum in dieser Saison. Wir sind nicht gut in die zweite Halbzeit gekommen, haben dem Gegner zu viele Momente gegeben. Da haben wir Glück gehabt, dass Berlin nicht das zweite Tor gemacht hat. Es ist uns zum ersten Mal in dieser Saison gelungen, zwei Spiele in Folge zu gewinnen", hatte Schalke-Trainer Kees van Wonderen nach dem 2:1-Sieg gefeiert.

Düsseldorf am Rhein liegt da schon deutlich näher. Und die Fortuna ist derzeit ins Schlingern geraten. Nach dem 1:3 beim 1. FC Kaiserslautern sieht es danach aus, dass der Aufstieg an jenem vorletzten Spieltag, wenn Schalke zu Gast sein wird, schon gegessen sein wird. Zu Ungunsten der Düsseldorfer.