Danilo Soares wird den VfL Bochum verlassen. Der Linksverteidiger wechselt wohl zu einem Klub aus der 2. Bundesliga.

Beim VfL Bochum gehört Danilo Soares zu den dienstältesten Spielern. Bereits seit 2017 verteidigt der Linksverteidiger aus Brasilien an der Castroper Straße. Im Sommer wird der 32-Jährige den VfL verlassen, sein auslaufender Vertrag wird nicht verlängert.

Inzwischen hat Soares offenbar einen neuen Klub gefunden: Ihn zieht es zum 1. FC Nürnberg, wie die Bild-Zeitung berichtet. Demnach hat Soares bereits einen langfristigen Vertrag bei den Franken unterzeichnet. Offiziell bestätigt ist der Wechsel bislang nicht.

Gut möglich, dass mit der Verkündung bis nach der Relegation gewartet wird. Der VfL muss gegen Fortuna Düsseldorf um den Klassenerhalt kämpfen, am Donnerstag steigt das Hinspiel in Bochum, am Montag findet das Rückspiel in Düsseldorf statt (beide Spiele 20.30 Uhr, RS-Liveticker).

Dass Soares in den Partien zum Einsatz kommt, ist unwahrscheinlich. Auf der linken Abwehrseite ist sein Landsmann Bernardo gesetzt, auch Maximilian Wittek steht in der Rangordnung über Soares. Er stand zuletzt im Dezember des vergangenen Jahres auf dem Rasen und gehörte seit Ende Januar nicht mehr zum Kader des Revierklubs. Darüber hatte sich der Defensivspieler vor einigen Wochen öffentlich echauffiert.

"Ich gebe alles im Training. Ich versuche, um meinen Platz zu kämpfen, aber ich kriege keine Chance", ärgerte sich Soares bei der WAZ. Dabei ist es noch nicht allzu lange her, dass Soares zu den Leistungsträgern der Bochumer gehörte. In der Aufstiegssaison und im folgenden Bundesliga-Jahr war er eine der wichtigsten Kräfte beim VfL.

Insgesamt bestritt er 189 Begegnungen für Bochum, in denen er drei Tore erzielte und 14 weitere Treffer vorbereitete. Nun scheint unabhängig vom Ausgang der Relegation klar, dass Soares seine Laufbahn definitiv in der 2. Bundesliga fortsetzen wird. In Nürnberg wäre er der zweite Neuzugang. Der erste kommt ebenfalls aus dem Ruhrgebiet: Caspar Jander vom MSV Duisburg.