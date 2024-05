Rot-Weiss Essen ist auf der Suche nach Verstärkungen. Sowohl in der Defensive als auch Offensive soll der Kader verstärkt werden. Dieser Flügelflitzer ist im Visier der Essener.

Rot-Weiss Essen hat bis auf den zentralen Mittelfeldspieler Tom Moustier (Hannover 96 II) noch keinen externen Zugang präsentiert. Dies könnte sich schon in den nächsten Tagen ändern.

Immerhin hat RWE erst am Mittwoch (22. Mai) sechs Abgänge bekanntgegeben. Darunter auch die Außenbahnspieler Isaiah Young (Ziel unbekannt) und Marvin Obuz (1. FC Köln, war ausgeliehen). Klar: RWE braucht frische Kräfte - allen voran für die Flügel.

Wie RevierSport erfuhr, heißt das Essener Objekt der Begierde Ramien Safi. Ein schneller Außenbahnspieler des SV Rödinghausen, der eher die linke Seite präferiert, aber auch über den rechten Flügel kommen kann.

Der 24-jährige Safi hat eine starke Saison beim SVR gespielt und sich mit 13 Torbeteiligungen - zehn Treffer, drei Vorlagen - für höhere Aufgaben empfohlen. Vom Interesse der Drittligisten Alemannia Aachen und Arminia Bielefeld hatte RevierSport schon berichtet. Auch Klubs aus der niederländischen Heimat des trickreichen und torgefährlichen Außenbahnspielers sollen an Safi dran sein. Doch dieser scheint die 3. Liga in Deutschland vorzuziehen.

Noch mehr: Wie RS aus dem Essener Umfeld erfuhr, blieb RWE sehr hartnäckig in dieser Personalie und scheint das Tauziehen um Safi gegen Aachen, Bielefeld und die Niederlande-Klubs zu gewinnen. Der Deal könnte schon in den nächsten Tagen über die Bühne gehen.

Rot-Weiss Essen: Safi genoss eine gute Ausbildung in den Niederlanden

In der abgelaufenen Drittliga-Saison 2023/2024 war Safi schon mit seinen Beratern bei einem RWE-Heimspiel vor Ort und konnte sich ein Bild von dem Stadion an der Hafenstraße und der heißblütigen Atmosphäre machen. Schon bald könnte der fleißige Safi, der vor seinem Profi-Dasein in Rödighausen eine Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann erfolgreich abschloss, selbst an der Hafenstraße auflaufen.

Sollte RWE am Ende Safis Unterschrift präsentieren können, dürfte man den sportlichen Verantwortlichen um Kaderplaner Marcus Steegmann und Sportdirektor Christian Flüthmann nur gratulieren. Denn Safi steht für Fleiß und harte Arbeit. Das, was in Essen gerne gesehen wird.

Safi, dessen Familie aus Afghanistan stammt und in die Niederlande flüchtete, wurde bei ADO Den Haag ausgebildet. Doch auf die Realisierung des Traums Profifußballer musste er lange warten. Über Amateurklubs wie TuS Sulingen, TB Uphusen und Brinkumer SV empfahl er sich im Sommer 2022 für einen Vertrag beim SV Rödinghausen.

Der gebürtige Groninger schoss für den Brinkumer SV in der Oberliga Bremen in 50 Einsätzen satte 39 Tore. In Rödinghausen waren es dann in den letzten zwei Jahren 15 Treffer und fünf Vorlagen in 72 Einsätzen.

Zwei Jahre in der Oberliga, zwei Jahre in der Regionalliga - jetzt dürfte der nächste Schritt folgen: 3. Liga. "Ramien hatte seine Start-Schwierigkeiten bei uns, wurde aber stetig besser. Seine Entwicklung ist überaus positiv. Und nun zählt er zu den besten Außenbahnspielern in der Regionalliga West. Sein Weg wird höherklassig führen. Das traue ich Ramien auch absolut zu", sagte zuletzt auch Rödinghausens Geschäftsführer Sport Alexander Müller über Safi, der jüngst in die RevierSport-Regionalliga-West-Elf der Saison 2023/2024 gewählt wurde.