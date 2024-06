Der MSV Duisburg hat den nächsten Zugang vorgestellt. Es ist Spieler Nummer 13, den die Zebras verpflichteten.

Vor rund einer Woche hatte RevierSport berichtet, dass sich der MSV Duisburg mit Franko Uzelac von Drittliga-Aufsteiger Alemannia Aachen einig ist. Wenige Tage später vermeldeten die Zebras Vollzug.

Uzelac, der eigentlich bis zum 30. Juni 2025 an Aachen gebunden war, wechselt von Meister Alemannia Aachen an die Wedau. Der 29-jährige Innenverteidiger kommt mit der Erfahrung von 244 Einsätzen in Liga vier.

Für die Alemannia lief er in der vergangenen Spielzeit 25 Mal auf, insgesamt trug er 83 Mal das Trikot der Kaiserstädter. Auch für Fortuna Köln (37 Spiele), den VfB Oldenburg (95) und Babelsberg 03 (29) verteidigte er in der Regionalliga. Für die Würzburger Kickers bestritt er zudem ein Zweitliga- und sechs Drittliga-Begegnungen.

"Franko ist ein großer und kopfballstarker Innenverteidiger, der sehr viel Erfahrung in der Regionalliga hat. Er steht dafür, sich immer in den Dienst der Mannschaft zu stellen. In den Gesprächen hat er sich als sehr professioneller Spieler präsentiert, einer, der für den Fußball lebt", sagt MSV-Kaderplaner Chris Schmoldt.

"Ich bin absolut glücklich, für diesen Traditionsverein auflaufen zu dürfen und weiß, was wir hier in der neuen Saison für den Spielverein und die Stadt auslösen können! Als die erste Anfrage kam, war ich sofort Feuer und Flamme, bei der Rückkehr in den Profifußball mit anpacken zu dürfen", meint Uzelac.

Der Neu-Duisburger hatte aber auch sehr warme Worte für die Fans von Alemannia Aachen übrig. "Mir bleibt nur übrig Danke zu sagen, an alle Fans, Mitarbeiter, Mitspieler, Trainer, Ehrenamtler für die wundervollen und unvergesslichen Jahre. Ich habe jeden Moment genossen und alles für diesen Verein gegeben. Zusammen haben wir außergewöhnliches erreicht, was mir für immer im Herzen bleiben wird und worauf ich voller Stolz zurückblicken kann. Alemannia und seinen grandiosen Fans wünsche ich nur das Beste und weiterhin viel Erfolg! Ihr habt einen Fan für immer für euch gewonnen", verabschiedet sich Uzelac aus der Kaiserstadt.

Die bisherigen MSV-Zugänge im Überblick

Zugänge: Alexander Hahn (Preußen Münster), Jan-Simon Symalla (eigene U19), Jihad Boutakhrit (FSV Frankfurt), Malek Fakhro (1. FC Bocholt), Can Coskun (Greifswalder FC), Moritz Montag (Rot-Weiß Oberhausen), Mert Göckan (Wuppertaler SV), Leon Müller (Kickers Offenbach), Steffen Meuer (Erzgebirge Aue), Patrick Sussek (BFC Dynamo), Jakob Bookjans (Eintracht Frankfurt II), Florian Egerer (VfB Lübeck), Franko Uzelac (Alemannia Aachen)