Der MSV Duisburg hat bis dato neun neue Spieler für die kommende Regionalliga-West-Saison 2024/2025 vorgestellt. Ein weiterer Akteur könnte folgen.

Am 17. Juni 2024 bittet Dietmar Hirsch, neuer Trainer des MSV Duisburg, seine Zebras zum Aufgalopp für die Saison 2024/2025. Aktuell stehen elf Spieler beim MSV unter Vertrag.

Wie RevierSport erfuhr, könnte Nummer zwölf schon in den nächsten Stunden vorgestellt werden. Demnach sind sich die Meidericher mit Franko Uzelac einig. Dieser darf Alemannia Aachen trotz gültigen Vertrags bis zum 30. Juni 2025 vorzeitig verlassen und hat sich nach RS-Informationen mit Drittliga-Absteiger Duisburg geeinigt.

Uzelac, ein 29-jähriger Innenverteidiger, kennt MSV-Coach Dietmar Hirsch noch aus gemeinsamen Zeiten beim VfB Oldenburg. 26 Pflichtspiele absolvierte der 1,90 Meter große Abwehrspieler unter Trainer Hirsch. In Duisburg dürften ab dem 1. Juli weitere Begegnungen folgen.

Die letzten vier Jahre verbrachte Uzelac bei Alemannia Aachen. In der vergangenen Aufstiegssaison der Kaiserstädter kam Uzelac zwar auf 25 Einsätze, spielte aber insgesamt nur 901 Minuten. Der einstige Alemannia-Leistungsträger kam nicht mehr über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus.

Uzelac, der neben Aachen und Oldenburg auch bei Fortuna Köln, SV Babelsberg und Würzburger Kickers unter Vertrag stand, kommt in seiner Karriere auf insgesamt 244 Spiele in der Regionalliga. Hinzu kommen ein Einsatz in der 2. Bundesliga, sechs Partien in der 3. Liga und zehn Spiele in der Oberliga.

Der Kader des MSV Duisburg in der Übersicht

Mit Maximilian Braune und Batuhan Yavuz (beide bis 2026) hatten nur zwei Spieler aus dem Abstiegskader einen Vertrag.

Zugänge: Alexander Hahn (Preußen Münster), Jan-Simon Symalla (eigene U19), Jihad Boutakhrit (FSV Frankfurt), Malek Fakhro (1. FC Bocholt), Can Coskun (Greifswalder FC), Moritz Montag (Rot-Weiß Oberhausen), Mert Göckan (Wuppertaler SV), Leon Müller (Kickers Offenbach), Steffen Meuer (Erzgebirge Aue)

Sollen aus dem alten Kader bleiben: Robin Müller, Joshua Bitter, Tobias Fleckstein, Jonas Michelbrink, Thomas Pledl

Abgänge: Caspar Jander (1. FC Nürnberg), Baran Mogultay (BVB II), Tim Köther (nach Leihe zurück nach Heidenheim), Vincent Müller (Aalborg BK), Niklas Kölle (SSV Ulm), Santiago Castaneda (SC Paderborn), Daniel Ginczek, Sebastian Mai, Kolja Pusch, Marvin Bakalorz, Rolf Feltscher, Pascal Köpke, Marvin Knoll, Dennis Smarsch, Chinedu Ekene, Benjamin Girth (alle Ziel unbekannt)