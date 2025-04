Wenn der FC Hansa Rostock am Sonntagabend (6. April, 19.30 Uhr) bei Rot-Weiss Essen antritt, dann wird es für Cedric Harenbrock auch eine Reise in die Vergangenheit.

Sieben Jahre - von 2017 bis 2024 - trug Cedric Harenbrock das Trikot von Rot-Weiss Essen. Der Blondschopf war ein absoluter Fanliebling an der Hafenstraße, allen voran bei den weiblichen RWE-Anhängern.

Am Sonntag (6. April, 19.30 Uhr, RevierSport-Liveticker) kehrt der 26-jährige gebürtige Wuppertaler nach Essen-Bergeborbeck mit Hansa Rostock zurück.

"Ich freue mich, dass ich nun auch hier in Rostock bei einem Verein spiele, bei dem eine super Stimmung herrscht. Es ist sehr lautstark, beide Fanlager sind auswärts stark vertreten. Die Hafenstraße bleibt etwas Besonderes von der Stimmung her. Jeder sagt, dass es schwer ist, dort zu spielen. Aber das ist in Rostock auch so, weil es hier sehr laut ist und die Fans eine sehr gute Stimmung machen. Ich würde sagen, dass es sehr ähnlich ist. Da treffen zwei Traditionsklubs aufeinander, die eine geile Fanbase haben", sagt Harenbrock im WAZ-Interview.

Der Mittelfeldspieler, der für Hansa in dieser Saison 17 Begegnungen (ein Tor, fünf Vorlagen) bestritt, sagt zur Ausgangslage vor dem Spiel RWE gegen FCH: "Es ist schon so, dass beide Mannschaften diesen Druck haben, etwas zu holen. Wir wollen oben eingreifen, RWE muss nach der Niederlage gegen Verl punkten, denn unten im Keller ist es extrem eng. Von daher wird es ein sehr intensives Spiel, beide Mannschaften haben ein großes Potential. Wir sind gespannt, wie wir auswärts auftreten. Natürlich müssen wir es besser machen als in Aachen. Ich erwarte ein Duell auf Augenhöhe."

Dass RWE in dieser Saison um den Klassenerhalt so hart kämpfen muss, hätte der 154-malige RWE-Profi nicht erwartet. Harenbrock: "Rot-Weiss Essen hat sehr viele Leistungsträger verloren, sie haben sich meiner Meinung nach aber auch gut verstärkt. Man sieht, dass es immer wieder schlechte Phasen in einer Saison geben kann. Wir hatten im ersten Jahr nach dem Aufstieg in Essen auch Probleme und fielen in ein Loch. Dann ist man in dieser brutal engen 3. Liga ganz schnell unten drin. Rot-Weiss hat nach der Rückrunde konstant gepunktet, aber es bleibt trotzdem noch sehr eng. Vor der Saison haben viele Experten die Tabelle sicher ganz anders gesehen."

