Essen. Mats Hummels beendet seine Karriere. Der 35-Jährige gab diese Entscheidung via Instagram bekannt.

Mats Hummels wird seine aktive Karriere im Sommer nach der Station AS Rom beenden. Dies gab der frühere BVB-Star via Instagram und einem emotionalen Video bekannt.

„Jetzt kommt der Moment, an dem kein Fußballer drum herum kommt. Nach 18 Jahren beende ich meine Karriere“, erklärt Hummels.

In dem Video lässt Hummels seine Karriere noch einmal mit Bildern und Livekommentaren Revue passieren. Angefangen von seinem ersten Bundesligaeinsatz als Rechtsverteidiger für den BVB bei Energie Cottbus am 16. Februar 2008 bis hin zu seinem größten Erfolg in der Karriere, dem WM-Titel 2014.

„Wenn ich das alles sehe, weiß ich es noch einmal mehr zu schätzen. Es gehört viel dazu, die richtigen Mitspieler und Trainer im richtigen Moment zu haben“, so der Innenverteidiger.

Auch zu seinem Abschied beim BVB im vergangenen Sommer äußert sich Hummels, als er noch einmal mit den Fans feierte und sich im Anschluss allein an den Pfosten setzte. „Irgendetwas in mir hat gespürt, dass es der letzte Moment beim BVB ist“, sagt der sichtlich angefasste Hummels.

Vor seinem Karriereende und der Zeit danach hat Hummels gehörigen Respekt: „Es macht mich emotional. Es ist mit nichts zu vergleichen und durch nichts zu ersetzen. Es ist ein Gefühl, dass einem fehlen wird. Aber es gehabt zu haben, bedeutet mir alles. Ohne die Fans würde es all das nicht geben. Es war wunderbar, vor solchen Kulissen zu spielen.“