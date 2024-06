Der Sportclub Verl hat sich noch einmal auf dem Transfermarkt verstärkt. Diesmal kommt einer der Aufstiegshelden des SC Preußen Münster.

Sebastian Lange, Sportchef des SC Verl, betonte zuletzt noch, dass die Verler mit ihrer Kaderplanung noch längst nicht am Ende sind.

Gesagt, getan: Wie RevierSport erfuhr, ist sich der SC Verl mit Dominik Steczyk einig. Der Angreifer kommt vom SC Preußen Münster und soll nach unseren Informationen zu Wochenbeginn offiziell an der Poststraße vorgestellt werden.

Der 25-jährige Pole, der 47 Drittligaspiele (sechs Tore, vier Vorlagen) und auch 87 Einsätze (5, 2) in der polnischen Ekstraklasa vorzuweisen hat und in der abgelaufenen Saison 14 Partien (ein Tor) für Münster absolvierte, fühlte sich bei den Preußen nicht fair behandelt und polterte zuletzt in Richtung der Münster-Verantwortlichen. Der Grund: Auf der Aufstiegsfeier soll ihm Trainer Sascha Hildmann noch eine Zukunft an der Hammer Straße in Aussicht gestellt haben.

In Steczyks Griechenland-Urlaub platzte dann der Traum von der 2. Bundesliga mit dem SCP. Sportchef Ole Kittner teilte dem Stürmer mit, dass er kein neues Vertragsangebot erhält.

"Als Profi musst Du zwar immer damit rechnen, dich umzuorientieren. Dieses Vorgehen der Preußen empfinde ich allerdings als amateurhaft. Hätten sie mir sofort die Wahrheit gesagt - okay. So aber fühle ich mich schon ein wenig belogen und betrogen", zeigte sich Steczyk enttäuscht.

SC Verl: Auch Ex-RWE-Trainer buhlt um Ron Berlinski

Nun folgt ab dem 1. Juli 2024 der Neuanfang in Verl. Vielleicht dann gemeinsam mit Ron Berlinski. Denn nach unseren Informationen ist der Ex-Essener, der bei RWE nicht mehr gefragt ist, weiter ein Thema in Verl.

Aber: Mittlerweile scheinen die Kickers Offenbach mit Ex-RWE-Trainer Christian Neidhart im Berlinski-Tauziehen vorne zu liegen. Die Verler konkurrieren hier nicht nur mit dem OFC, sondern auch mit dem TSV Steinbach Haiger und dem 1. FC Bocholt, der noch einen Nachfolger für Malek Fakhro (MSV Duisburg) sucht. Es bleibt abzuwarten, wo Berlinski am Ende seine Unterschrift setzten wird.