Fortuna Düsseldorf hält nach Christos Tzolis den nächsten Leihspieler. Der Zweitligist kann weiter auf die Dienste eines isländischen Nationalspielers setzen.

Nach der verpatzten Relegation will Fortuna Düsseldorf in der neuen Saison der 2. Bundesliga wieder den Aufstieg angreifen. Nun kann die Fortuna nach dem Griechen Christos Tzolis die nächste feste Verpflichtung einer letztjährigen Leihe verkünden.

Ísak Jóhannesson, in der Vorsaison vom FC Kopenhagen nach Düsseldorf ausgeliehen, ist 27-facher isländischer Nationalspieler (3 Tore). Der Mittelfeldspieler steuerte in 36 Pflichtspielen für die Fortunen sieben Treffer sowie zehn Vorlagen bei.

Mit 21 Jahren kann Johannesson bereits auf über 150 Spiele zurückblicken, davon 61 für Kopenhagen und 51 beim schwedischen IFK Norrköping. In Düsseldorf war er eine der Entdeckungen der Saison.

Rund zwei Millionen Euro soll die Ablöse für Johannesson betragen. Wie bei Tzolis soll auch beim Isländer eine Ausstiegsklausel im Vertrag verankert sein.

Ich habe in den vergangenen Wochen unglaublich viele Nachrichten der Fortuna-Fans bekommen. So etwas habe ich noch nie erlebt – vielen Dank! Isak Johannesson

Klaus Allofs, Vorstand Sport & Kommunikation, über den Verbleib des Isländers: „Wir sind sehr froh darüber, dass Ísak nach seiner erfolgreichen Leih-Saison fester Bestandteil unseres Kaders bleibt. Er hat sich bei uns von Tag eins an sehr wohl gefühlt und war sehr schnell ein fester Bestandteil unseres Vereins. Er hat seine Qualitäten bereits eindrucksvoll unter Beweis gestellt und dabei viele wichtige Tore und Assists zu unserer sehr guten Saison beigesteuert.“

Auch Christian Weber, Sportdirektor der Fortuna, zeigte sich zufrieden: „Wir freuen uns sehr, dass wir auch bei Ísak die Kaufoption ziehen konnten und bedanken uns beim FC Kopenhagen für die außerordentlich gute Zusammenarbeit und die zielführenden Gespräche. Ísak hat sich von Anfang an zu 100 Prozent mit der Fortuna identifiziert und sich zu unserem Weg bekannt. Es ist super, einen so talentierten Spieler und tollen Charakter weiterhin in unseren Reihen begrüßen zu dürfen.”

Ísak Jóhannesson: „Ich habe in den vergangenen Wochen unglaublich viele Nachrichten der Fortuna-Fans bekommen. So etwas habe ich noch nie erlebt – vielen Dank! Ich bin sehr glücklich, hier zu bleiben und freue mich auf die Zukunft bei der Fortuna!“