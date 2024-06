Der MSV Duisburg macht weiter Tempo auf dem Transfermarkt. Dieser Wechsel ist noch nicht perfekt, soll aber kurz vor dem Abschluss stehen.

13 Zugänge hat der MSV Duisburg bis dato vorgestellt. Drei weitere Spieler sollen auch in trockenen Tüchern sein, nur die offiziellen Präsentationen fehlen hier noch.

RevierSport berichtete, dass Abwehrspieler Franko Uzelac (Alemannia Aachen) sich nach unseren Infos mit dem MSV einig ist. Am 15. Juni folgte dann die offizielle Bestätigung des Vereins.

Die Kollegen der "NRZ" - lesen Sie hier - haben von einer Einigung mit Stürmer Gerrit Wegkamp (Preußen Münster) berichtet.

Und nun fand RS heraus, dass die Zebras mit Kevin Kunz auch einen erfahrenen Torhüter auf der Liste haben. Mehr noch: Die Gespräche sollen kurz vor dem Abschluss stehen. Der 32-jährige Kunz, der die letzten zwei Jahre beim FC Carl Zeiss Jena verbrachte, wäre das Pendant zum 20-jährigen Maximilian Braune.

Kunz bringt viel Erfahrung mit. Der 1,90 Meter große Schlussmann spielte 117 Mal in der 3. Liga, 77 Mal in der Regionalliga und hat auch zwei Zweitliga-Einsätze auf dem Buckel. Hinzu kommen Spiele in Österreich, als Kunz für Austria Lustenau im Tor stand.

Das Personal des MSV Duisburg in der Übersicht:

Tor: Braune

Abwehr: Yavuz, Bitter, Hahn, Coskun, Montag, Göckan, Fleckstein

Mittelfeld: Symalla, Leon Müller, Bookjans, Michelbrink, Egerer

Angriff: Boutakhrit, Fakhro, Meuer, Sussek

Zugänge: Alexander Hahn (Preußen Münster), Jan-Simon Symalla (eigene U19), Jihad Boutakhrit (FSV Frankfurt), Malek Fakhro (1. FC Bocholt), Can Coskun (Greifswalder FC), Moritz Montag (Rot-Weiß Oberhausen), Mert Göckan (Wuppertaler SV), Leon Müller (Kickers Offenbach), Steffen Meuer (Erzgebirge Aue), Patrick Sussek (BFC Dynamo), Jakob Bookjans (Eintracht Frankfurt II), Florian Egerer (VfB Lübeck), Franko Uzelac (Alemannia Aachen)

Abgänge: Caspar Jander (1. FC Nürnberg), Baran Mogultay (BVB II), Tim Köther (nach Leihe zurück nach Heidenheim), Vincent Müller (Aalborg BK), Niklas Kölle (SSV Ulm), Santiago Castaneda (SC Paderborn), Rest unbekannt

Aus dem alten Kader bleiben: Maximilian Braune, Batuhan Yavuz, Joshua Bitter, Tobias Fleckstein, Jonas Michelbrink