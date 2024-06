Mittelrheinliga: Drei Torjäger kommen! 13-, 26- und 31-Tore-Mann für den FC Wegberg-Beeck

Der FC Wegberg-Beeck will nach dem Abstieg aus der Regionalliga West den sofortigen Wieder-Aufstieg anpeilen. Drei Torjäger wurden verpflichtet.

Alessio Tafa ist der nächste Neuzugang für den FC Wegberg-Beeck in der Mittelrheinliga-Saison 2024/25. Der Stürmer kommt von Germania Teveren nach Beeck.

"Mit Alessio sind unsere Offensivplanungen nun abgeschlossen. Auch ihm kann man mit gerade 21 Jahren eine überragende Angriffsquote bescheinigen. Er fügt sich perfekt ein in unseren Plan, mit jungen, ehrgeizigen Spielern zu arbeiten", sagt Trainer Stephan Houben.

In der abgelaufenen Saison war Tafa Germania Teverens bester Torschütze. Bei 24 Einsätzen in der Mittelrheinliga traf er 13 Mal und war an acht Treffern als Vorbereiter beteiligt.

Zuvor hatten die Beecker bereits zwei weitere "Tormaschinen" verpflichtet.

Vor dem Angriffstrio kamen bereits: Mehmet Yilmaz (Mittelstürmer, Borussia Freialdenhoven), Justin Strauch (Torwart, Hennef 05), Luca Bini (Mittelfeld, SV Breinig), Paul Daniels (Innenverteidiger, Borussia Freialdenhoven), Servet Aydin (Innenverteidiger, SV Sonsbeck), Denis Massold (Rechtsaußen, SV Sonsbeck)

Timo Agaltsev erzielte in der abgelaufenen Saison in der U19-Mittelrheinliga für Blau-Weiß Königsdorf in 24 Spielen 26 Tore und war wie Tafa auch achtmal als Vorlagengeber an Treffern beteiligt. Damit war er mit deutlichem Abstand Torschützenkönig der Liga.

"Timo ist uns in beiden U19-Spielen gegen Beeck aufgefallen. Er hat für sein Alter schon einen beachtlichen Torjäger-Instinkt und weiß sich immer gut im Spiel zu positionieren. 26 Tore in der U19-Mittelrheinliga erzielen sich nicht von alleine. Er wird unserer Mannschaft mit seinem Ehrgeiz guttun", meint Houben.

Erst zuletzt hatte Wegberg-Beeck einen weiteren Torschützenkönig vorgestellt. Pablo Ramm, Torschützenkönig der Landesliga Niederrhein 1, kehrte seinem bisherigen Klub SC Kapellen-Erft den Rücken.

Die Beecker sind gerade aus der Regionalliga West abgestiegen und basteln ganz offensichtlich an einem Kader, der in der Mittelrheinliga gleich wieder den Aufstieg anpeilen kann. Ramm gehört dazu - und unterlegt mit Zahlen, wieso.

Denn in der abgelaufenen Saison in der Landesliga Niederrhein 1 konnte dem 23 Jahre alten Stürmer niemand das Wasser reichen. 35 Spiele, 31 Tore, eine herausragende Quote. Mit 28 Treffern konnte nur Fatlum Ahmeti (VfL Viktoria Jüchen-Garzweiler) halbwegs Schritt halten.