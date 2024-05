Rot-Weiss Essen hat aktuell 19 Spieler für die Saison 2024/2025 im Kader. Aber nicht all diese Profis sollen mit RWE in die neue Serie gehen. Es werden weiter Verstärkungen gesucht.

Tom Moustier (Hannover 96 II) und Ramien Safi (SV Rödinghausen): So heißen die bisherigen zwei externen Zugänge von Rot-Weiss Essen für die Saison 2024/2025.

Hinzu kommt noch Ben Heuser (zuletzt an Cosmos Koblenz ausgeliehen), der noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025 besitzt, und Gianluca Swajkowski, der als U19-Spieler einen Profivertrag erhielt. Nach unseren Informationen soll in den nächsten Tagen ein weiteres vielversprechendes A-Jugend-Talent mit einem Profivertrag ausgestattet werden.

Stichwort Vertrag: Wie RevierSport erfuhr, wurde auch Nils Kaiser eine Vertragsverlängerung auf den Tisch gelegt. Das Eigengewächs zögert aber noch. Auch andere Klubs sollen mittlerweile auf den 22-jährigen Allrounder Kaiser aufmerksam geworden sein.

Sascha Voelcke liebäugelt noch mit einem RWE-Angebot, hat aber auch externe Anfragen vorliegen. Und dann wäre da noch die Causa Cedric Harenbrock. RWE will, Harenbrock aber (noch) nicht. Beziehungsweise hofft dieser weiter auf die 2. Bundesliga. Bleibt abzuwarten, wann Rot-Weiss hier der Geduldsfaden reißt.

Aktuell - siehe Kader-Übersicht in der Infobox - hat Rot-Weiss Essen 19 Spieler für die kommende Spielzeit unter Vertrag. Aber: Aaron Manu spielt keine sportliche Rolle mehr. Hier hofft RWE auf eine Vertragsauflösung. Manu soll durchaus noch einen guten Markt in der Regionalliga besitzen. Da könnte etwas gehen. Ähnlich ist die Situation von Heuser, der bei Cosmos Koblenz (32 Spiele, fünf Tore, acht Vorlagen) eine ordentliche Serie spielte, aber in der 3. Liga keine Verstärkung sein dürfte.

U-23-Regelung in der 3. Liga Die Mannschaften der 3. Liga sind verpflichtet, zu jedem Spiel mindestens vier Spieler auf dem Spielberichtsbogen im 20er Kader anzuführen, die für eine DFB-Auswahlmannschaft spielberechtigt und während des gesamten Spieljahres (1. Juli bis 30. Juni) nicht älter als 23 Jahre sind, also in der Saison 2024/25 nach dem 30. Juni 2001 geboren wurden (U23-Spieler).

Mit Felix Wienand (21), José-Enrique Ríos Alonso (23), Mustafa Kourouma (21), Gianluca Swajkowski (19), Eric Voufack (22) und Leonardo Vonic (20) sowie dem U19-Spieler, der am Ende der Woche zum Profi befördert wird, ist auch die U23-Abteilung der Essener gut besetzt. José-Enrique Ríos Alonso (23) oder Tom Moustier (22), als Franzose, erfüllen die U23-Regelung nicht mehr.

RWE wird in den nächsten Tagen und Wochen weiter auf der Suche nach Verstärkungen sein. Denn klar ist, dass solche her müssen: Für die rechte Abwehrseite, für die Innenverteidigung, für die Flügel und für den Angriff.

Und Namen werden bereits spekuliert - hier 07-Namen, die nach RevierSport-Informationen und anderen Medien mit RWE in Verbindung gebracht werden:

Tobias Kraulich (Dynamo Dresden, Innenverteidiger, 25 Jahre alt): RS nannte ihn bereits schon als möglichen RWE-Zugang. Besser gesagt: Nach unseren Infos würden ihn die Essener Verantwortlichen sehr gerne an der Hafenstraße sehen und als Felix-Götze-Nachfolger präsentieren. RS hörte zuletzt aus den RWE-Reihen, dass diese Verpflichtung schwer zur realisieren sei. Kraulich kassiert in Dresden eine Monatsgage im fünfstelligen Bereich, Dynamo will ihn halten und neben Essen und Arminia Bielefeld sind auch Zweitligisten an dem 1,90 Meter großen Innenverteidiger dran.

Antonio Foti (Eintracht Frankfurt, zentrales Mittelfeld, 20 Jahre alt): Spieler aus Hannover oder mit 96-Vergangenheit sind bei RWE gern gesehen. Niklas Tarnat, Lawrence Ennali, Moussa Doumbouya, Ekin Celebi und Tom Moustier lassen grüßen.

Wobei: Eigentlich ist Foti noch bis zum 30. Juni 2025 an Eintracht Frankfurt gebunden, verbrachte aber die letzten beiden Jahre in Hannover. Für die Hannover-Profis absolviert er 19 Spiele (ein Tor, zwei Vorlagen), für die Reserve der Niedersachsen neun Begegnungen (neun Tore, zwei Vorlagen). Er ist ein möglicher Harenbrock-Ersatz. Nach unseren Informationen saß er mit RWE schon am Tisch, aber auch die U23 von Borussia Dortmund und auch die Zweitvertretung vom VfB Stuttgart, die demnächst in der 3. Liga aufschlagen wird, sollen im Foti-Poker mitmischen.

Florian Kleinhansl (VfL Osnabrück, Linksverteidiger, 23 Jahre alt): An ihm war Rot-Weiss Essen schon im Sommer 2023 dran. RWE hatte sich große Hoffnungen auf diesen Transfer gemacht. Aber: Der VfL Osnabrück stieg in die 2. Liga auf und Kleinhansls Vertrag verlängerte sich. Nun ist er nach dem direkten Osnabrücker Abstieg ablösefrei. In der abgelaufenen Zweitliga-Saison absolvierte er 33 Partien (ein Tor, fünf Vorlagen). RWE soll hier erneut vorgefühlt haben. Warum? Weil Lucas Brumme, ein top Linksverteidiger, ein nomineller offensiver Linker ist und durchaus eine Position nach vorne rücken könnte, wenn RWE solch einen starken Linksverteidiger wie Kleinhansl bekommen könnte. Aber auch hier ist die Konkurrenz mit Zweitligisten wie Eintracht Braunschweig, Darmstadt 98 oder dem 1. FC Kaiserslautern groß.

Die Kadersituation bei RWE in der Übersicht Vertrag bis 2025: Mustafa Kourouma, Moussa Doumbouya, Felix Wienand, Eric Voufack, Aaron Manu, Lucas Brumme, José-Enrique Rios Alonso, Jakob Golz, Vinko Sapina, Thomas Eisfeld, Andreas Wiegel, Ole Springer, Ekin Celebi, Ben Heuser, Gianluca Swajkowski Vertrag bis 2026: Leonardo Vonic, Torben Müsel, Tom Moustier, Ramien Safi (Nach RS-Informationen - Vertragslaufzeit wurde vom Verein nicht kommuniziert) Zugänge: Ben Heuser (nach Leihe zum FC Cosmos), Tom Moustier (Hannover II), Gianluca Swajkowski (eigene U19), Ramien Safi (SV Rödinghausen) Abgänge: Marvin Obuz (nach Leihe zurück zum 1. FC Köln), Felix Götze (SC Paderborn), Fabian Rüth, Björn Rother, Isaiah Young, Sandro Plechaty, Ron Berlinski (alle unbekannt) Nach auslaufendem Vertrag noch offen: Nils Kaiser, Sascha Voelcke, Cedric Harenbrock

Jonas Scholz (Fortuna Köln, Innenverteidiger, 25 Jahre alt): Einer der besten Innenverteidiger der Regionalliga West. Er hätte auch sicherlich in der Elf der Saison stehen können. RS entschied sich aber für das Trio um Lion Schweers (Wuppertaler SV), Lukas Frenkert (1. FC Bocholt) und Mika Hanraths (Alemannia Aachen). Dahinter kommt für uns aber sofort Scholz. 1,90 Meter groß, zweikampf- und kopfballstark, inklusive einer hervorragenden Antizipation. Diese Verpflichtung sollen die RWE-Verantwortlichen in Erwägung ziehen. Aber: Scholz soll hier keine Priorität genießen. Trotzdem: Mit Kourouma und Rios Alonso hat RWE nur zwei Innenverteidiger - vorausgesetzt Manu verlässt Rot-Weiss. Ein top Mann für Götze - und eventuell Scholz. Ein durchaus realistisches Innenverteidiger-Szenario bei RWE.

Michael Schultz (Viktoria Köln, Innenverteidiger, 30 Jahre alt) und Christoph Greger (Viktoria Köln, Innenverteidiger, 27 Jahre alt): Das Duo wurde von den Kollegen des "Kölner Stadt-Anzeigers" mit Rot-Weiss Essen in Verbindung gebracht. Wie machen es kurz: Nach unseren Informationen ist das Innenverteidiger-Duo der Viktoria kein Thema an der Hafenstraße - RevierSport berichtete.

Dominic Baumann (Hallescher FC, Stürmer, 29 Jahre alt): 37 Spiele, 14 Tore in der Saison 2022/2023 für den FSV Zwickau und nun 37 Spiele und 15 Tore für den Halleschen FC. Ein Torjäger, der zweimal absteigen musste. Kaum auszumalen, wenn er mit dieser Quote bei einem Aufstiegsaspiranten gespielt hätte - wie zum Beispiel RWE. In der vergangenen Saison war er in Essen im Gespräch, doch die Verantwortlichen entschieden sich gegen eine Baumann-Verpflichtung. Nun könnte er wieder ein Thema werden. Nach dem HFC-Abstieg ist er ablösefrei und Rot-Weiss sucht einen Torjäger. Ron Berlinski geht bekanntlich, somit ist neben Moussa Doumbouya und Leonardo Vonic ein Platz im Angriff frei geworden. Aber, wie so oft: Auch andere Mannschaften wissen, was dieser Spieler kann. Der 1. FC Saarbrücken soll ein ganz heißer Kandidat auf eine Baumann-Verpflichtung sein. Auch Dynamo Dresden soll am Vollblut-Mittelstürmer Interesse bekunden.