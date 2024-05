Rot-Weiss Essen spielt ein starkes Finish in der 3. Liga. Einige Personalien sind immer noch nicht geklärt. So auch die von Sascha Voelcke.

Rot-Weiss Essen zeigt auf der Zielgeraden der 3. Liga Top-Leistungen. Die Mannschaft von Trainer Christoph Dabrowski hat zwar nach sieben Spielen in Serie ohne Niederlage am vergangenen Samstag beim 0:2 in Sandhausen eine 0:2-Niederlage kassiert, ist aber weiterhin dick im Aufstiegsrennen zur 2. Bundesliga dabei.

Einer der Gewinner in dieser Phase ist zweifelsohne Sascha Voelcke. Er wurde in sieben der letzten acht Begegnungen - davon jüngst viermal in Serie von Anfang an - eingesetzt und konnte zwei Tore erzielen sowie einen weiteren Treffer vorbereiten. Wenn Voelcke über die linke Seite marschiert, dann ist immer etwas los. Auch, wenn es zur Wahrheit gehört, dass er jüngst beim 0:1-Treffer in Sandhausen patzte.

Trotzdem: Noch vor rund zwei Monaten galt der 22-Jährige eher als ein Sommer-Abgang von Rot-Weiss Essen. Doch mittlerweile scheint er auch bei RWE wieder eine Zukunft zu besitzen. Das soll dem Spieler nach unseren Informationen in der vergangenen Woche mitgeteilt worden sein. Das letzte Wort ist in dieser Personalie noch nicht gesprochen.

Dass Voelckes Vertrag jedoch nach der laufenden Serie ausläuft, davon haben natürlich auch andere Klubs Wind bekommen. Nach RevierSport-Informationen zeigen gleich mehrere Drittligisten und auch einige Zweitligisten, wie zum Beispiel Eintracht Braunschweig, Interesse an dem pfeilschnellen und zuletzt torgefährlichen Voelcke.





Der 22-Jährige, der im Sommer 2021 aus der U19 des FC St. Pauli zu RWE kam und zwischenzeitlich auch einige Monate an den 1. FC Bocholt ausgeliehen war, kommt in dieser Saison auf 25 Einsätze (zwei Tore, zwei Vorlagen) für das Dabrowski-Team.

Insgesamt blickt der gebürtige Hamburger auf 48 Begegnungen (sechs Treffer, acht Assists) für Rot-Weiss Essen. Ob nach dem 1. Juli 2024 weitere Spiele, Tore und Vorlagen im RWE-Dress dazukommen werden, ist aktuell fraglich. Denn durch seinen starken Saisonendspurt scheint Voelcke aktuell die Qual der Wahl zu besitzen, was seine Zukunft besitzt.

Ähnlich sieht es bei den formstarken Nils Kaiser, Felix Götze und Cedric Harenbrock aus. Auch deren Verträge laufen am Saisonende aus. Hinzu gesellen sich Isaiah Young und Ron Berlinski. Inklusive Voelcke muss RWE also noch die Zukunft von sechs aktuellen Kaderspielern klären. Wobei RWE-Trainer Christoph Dabrowski bereits erklärte, dass Berlinski wohl keinen neuen Vertrag bekommen wird.