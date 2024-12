Rot-Weiss Essen Ex-Schalker über Koschinat - "Er passt wie die Faust aufs Auge zu RWE"

Uwe Koschinat gilt in der Szene als ein emotionaler Trainer, der den ganzen Verein mitnehmen kann - aber auch die Mannschaft. So hat ihn auch sein Ex-Spieler in Erinnerung.