Die Regionalliga-West-Saison 2023/24 ist vorbei. Nun ist es Zeit, auf einige Zahlen der vergangenen Spielzeit zurückzublicken. Es geht um neue Rekorde, besondere Hattricks und hitzige Spiele.

Die Alemannia Aachen durfte in dieser Saison die Rückkehr in die 3. Liga feiern. Mit 75 Punkten steht die Mannschaft, die ihre Heimspiele auf dem legendären Tivoli bestreitet, am Ende der Saison an der Spitze der Regionalliga West.

Einen großen Anteil daran hat Torschützenkönig Anton Heinz, der dank seiner 20 Saisontore zum Aufstieg beisteuern konnte. Darunter finden sich zwei Hattricks, wobei einer ganz besonders heraussticht.

Am 18. Spieltag gelang Heinz etwas bislang Einmaliges. Der 26-Jährige traf dreimal in einem Spiel per direktem Freistoß. Das gelang im deutschen Profifußball bis dahin noch niemandem.

Meiste Spielminuten

Die meisten Spielminuten bestritt in dieser Saison Köln-II-Keeper Jonas Nickisch. Der Kölner Schlussmann stand in allen 34 Saisonspielen von Beginn an auf dem Platz. Am 30. Spieltag musste er zur Halbzeit allerdings verletzungsbedingt runter, wodurch er in der gesamten Saison 45 Minuten verpasste.

Meiste Spiele ohne Gegentor

Der Saisonrekord für die meisten Partien mit weißer Weste gehört allerdings einem anderen Torwart. Lucas Fox vom 1. FC Bocholt spielte in 33 Einsätzen ganze 15 Mal zu null. Insgesamt kassierte er zudem nur 28 Gegentore. Das bedeutet, in 45,5 Prozent seiner Einsätze blieb er ohne Gegentor.

Die meisten Platzverweise

... kassierte Oktay Dal. Der Verteidiger von Rot Weiss Ahlen sah zweimal Gelb-Rot und einmal sogar Glatt-Rot. Der Sechser des 1. FC Bocholt, Jan Holldack, sah derweil die meisten Karten. Insgesamt 13 Mal wurde ihm Gelb gezeigt.

Historischer Zuschauerrekord

Beim Aachener Platzsturm am 31. Spieltag, nach der Partie gegen den 1. FC Bochholt, wurde auf dem Tivoli ein neuer Zuschauerrekord aufgestellt. 31.034 Fans besuchten an jenem Samstagnachmittag das Stadion, um den Aufstieg zu feiern. So viele wie noch nie in der Regionalliga West. Die 1:2-Niederlage hemmte die Stimmung dabei nicht. Insgesamt verzeichnete die Alemannia einen Zuschauerschnitt von 19.708 Menschen pro Spiel.

Bei seiner Einwechslung am 16. Spieltag gegen Rot Weiss Ahlen, krönte sich Yannick Michaelis zum jüngsten Spieler der Saison. Mit einem Alter von 17 Jahren, drei Monaten und 17 Tagen, reihte er sich auf Platz sieben der jüngsten Spieler in der Geschichte der Regionalliga West ein. Dies sollte allerdings sein einziger Saisoneinsatz bei der Zweiten der Borussia Mönchengladbach bleiben.

Daniel Flottmann kam währenddessen auf ganze 26 Spiele und machte sich am letzten Spieltag im Alter von 39 Jahren, neun Monaten und zwölf Tagen zum ältesten Spieler der Saison. Das machte ihn zeitgleich zum viertältesten Spieler der Regionalliga-West-Geschichte.

Die älteste Startelf bot der FC Gütersloh am 10. Spieltag gegen Bocholt. Doch auch der Altersschnitt von 30,2 Jahren konnte die 0:2-Pleite nicht abwenden.

Auch die jüngste Startelf der Saison musste eine Niederlage hinnehmen. Mit einem Altersschnitt von 20,1 Jahren verlor der 1. FC Köln II nur einen Spieltag später gegen den SC Paderborn II mit 1:3.

Kartenreichstes Spiel

Direkt am ersten Spieltag wurde es hitzig auf Schalke. Die Zweite der Königsblauen verlor ein wildes Duell mit 2:5. Insgesamt zwölf Karten zeigte Schiedsrichter Ivan Mrkalj, darunter einmal Gelb-Rot und einmal Glatt-Rot. Die Partie reiht sich mit vier weiteren Spielen auf Platz zwei der kartenreichsten Spiele der Regionalliga-West-Geschichte ein.