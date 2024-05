Auch der zweite Zugang von Rot-Weiss Essen kommt aus der Regionalliga. Diesmal aus der West-Staffel.

RevierSport hatte es bereits exklusiv berichtet, nun hat Rot-Weiss Essen den zweiten Sommertransfer bestätigt.

Für die offensiven Außenpositionen wechselt Ramien Safi zu RWE. Der 24-jährige Niederländer, der beide offensiven Außenpositionen bekleiden kann, lief zuletzt für den SV Rödinghausen auf und erzielte in der abgelaufenen Regionalliga-Saison zehn Tore.

"Wir haben Ramien oft beobachtet und sind von seinen Qualitäten total überzeugt. In der letzten Saison war er in einer spielerisch starken Mannschaft Stammspieler und mit 13 Scorerpunkten einer der Leistungsträger. Wir sehen in Ramien noch Entwicklungspotential und trauen ihm den Sprung in die 3. Liga absolut zu. Wir sind davon überzeugt, dass wir viel Freude an ihm haben werden", erklärt Marcus Steegmann, Direktor Profifußball bei RWE.

Besonders in der Offensive müssen die Essener auch nachlegen, wo Isaiah Young keinen neuen Vertrag erhält und Topscorer Marvin Obuz nach seiner Leihe zurück zum 1. FC Köln muss.

Essens Coach Christoph Dabrowski freut sich auf den ersten Neuen für die Flügel: "Ramien ist ein sehr schneller und gradliniger Spieler mit Zug zum Tor und durch seine Beidfüßigkeit für den Gegner nur schwer ausrechenbar. Er bringt eine gewisse Unbekümmertheit mit und kann besonders bei Umschaltaktionen mit seinem Tempo für viel Gefahr sorgen. Ich freue mich darauf, dass Ramien zu uns kommt und wir gemeinsam an seiner weiteren Entwicklung arbeiten können."

Safi stammt aus den Niederlanden und wurde in der Jugend bei ADO Den Haag ausgebildet. Mit 18 Jahren kam er nach Deutschland und lief zunächst in der Landes- sowie anschließend in der Oberliga auf. Vor zwei Jahren folgte der Sprung in die Regionalliga zum SV Rödinghausen. In 73 Pflichtspielen kam Safi dort auf 20 Scorerpunkte.

Nun das Neuland 3. Liga, nach seiner Unterschrift sagte der Zugang: "Ich habe mir viele Spiele von RWE angesehen und bin davon überzeugt, dass dieser attraktive Spielstil sehr gut zu mir passt. Simon Engelmann, mit dem ich in Rödinghausen zusammengespielt habe, hat mir außerdem viel über die Hafenstraße erzählt. Ich freue mich hier zu sein."

Die Kadersituation bei RWE in der Übersicht

Vertrag bis 2025: Mustafa Kourouma, Moussa Doumbouya, Felix Wienand, Eric Voufack, Aaron Manu, Lucas Brumme, José-Enrique Rios Alonso, Jakob Golz, Vinko Sapina, Thomas Eisfeld, Andreas Wiegel, Ole Springer, Ekin Celebi, Ben Heuser, Gianluca Swajkowski

Vertrag bis 2026: Leonardo Vonic, Torben Müsel, Tom Moustier, Ramien Safi (Vertragslaufzeit wurde vom Verein nicht kommuniziert)

Zugänge: Ben Heuser (nach Leihe zum FC Cosmos), Tom Moustier (Hannover II), Gianluca Swajkowski (eigene U19), Ramien Safi (SV Rödinghausen)

Abgänge: Marvin Obuz (nach Leihe zurück zum 1. FC Köln), Felix Götze (SC Paderborn), Fabian Rüth, Björn Rother, Isaiah Young, Sandro Plechaty, Ron Berlinski (alle unbekannt)

Nach auslaufendem Vertrag noch offen: Nils Kaiser, Sascha Voelcke, Cedric Harenbrock