Oberliga Westfalen: Rot Weiss Ahlen verliert wildes Torspektakel – Klatsche für Bövinghausen

Rot Weiss Ahlen muss sich nach einem wilden Torspektakel in der Oberliga Westfalen überraschend geschlagen geben - Bövinghausen kassiert eine Klatsche.

Regionalliga-Absteiger Rot Weiss Ahlen musste in einem wilden Schlagabtausch mit der SG Finnentrop-Bamenohl überraschend eine Heimpleite hinnehmen. Eren Albayrak wurde beim 4:2-Auswärtssieg seiner Mannschaft zum Mann des Spiels.

Ausgerechnet die seit zehn Spielen sieglosen Gäste sorgten für eine temporeiche Anfangsphase. Der Lohn? Nach einem Stellungsfehler von Polök konnte Thiemann frei im Strafraum quer auf Albayrak legen, der mit Unterstützung des Innenpfostens das 1:0 erzielte (5.).

Keine 20 Minuten später war Albayrak wieder zur Stelle. Vorangegangen war ein Eckball der Hausherren, den Meyer und Albayrak in einen Konter verwandelten – Letzterer vollendete präzise im langen Eck – 0:2 (21.).

Nach knapp einer halben Stunde erwachte die Heimoffensive schließlich zum Leben. Erst lenkte Taach einen Schuss von Pourié stark um den Pfosten (33.). Kurz darauf aber sah der Keeper unglücklich aus – als Breuer nach einer Ecke zum Kopfball kam, stand er zwar in der richtigen Ecke, ließ den Ball aber dennoch zum 1:2 passieren (36.).

RWA nutzte das Momentum aus und stellte binnen vier Minuten wieder auf Unentschieden. Nach einem Doppelpass mit Tankulic am linken Strafraumrand zirkelte Pourié die Kugel zum 2:2 ins lange Eck (40.) - ein Traumtor.

Wer nun dachte, die die SG Finnentrop-Bamenohl würde einbrechen, der täuschte sich. Noch vor der Pause meldete sich das Team von Jonas Ermes zurück – Albayrak staubte nach einer Ecke mit seinem dritten Treffer zur erneuten Führung ab (45+4).

Ahlen kam mit Schwung aus der Pause, drückte auf das 3:3 – nur um auf der anderen Seite einen Handelfmeter zu verursachen. Köse war der Schuldige, natürlich war es Albayrak, der verwandelte (67.).

Das Spiel war aber noch immer nicht gelaufen – Pourié verkürzte per Kopf auf 3:4 (71.) und startet damit die Schlussoffensive. Doch trotz zahlreicher Gelegenheiten scheiterten der auffällige Routinier, der es sogar von der Mittellinie probierte (82.), als auch seine Kollegen an Taach und sich selbst.

SpVgg Erkenschwick nur Remis gegen TuS Ennepetal

Die SpVgg Erkenschwick musste sich nach zwei Niederlagen in Serie zu Hause gegen TuS Ennepetal mit einem 1:1-Unentschieden begnügen.

Dabei ging die erste Halbzeit eindeutig an die Hausherren. Die beste Gelegenheit gab es in der 30. Minute, als ein Schuss von Nebi geblockt wurde, ehe Oerterer im zweiten Versuch an Keeper Weusthoff scheiterte.

In der zweiten Hälfte der Partie herrschte zunächst ein unverändertes Bild. Erkenschwick machte Druck, traf das Tor aber nicht. Beinahe wurde das bestraft – doch erst scheiterte TuS Ennepetals Goles an Hester, ehe Antwi-Adjeis Schuss auf das leere Tor in letzter Sekunde geblockt wurde (54.).

Nur acht Minuten später dann doch die verdiente Führung für die Gastgeber - nach einem flachen Querpass von rechts vollendete Fili zum 1:0 (62.). Doch das würde nur drei Zeigerumdrehungen halten. Auf der Gegenseite stellte Binyamin nach einem feinen Pass in den Lauf auf 1:1 (66.).

Erkenschwick drückte in der Folge auf den Dreier, alleine Fili hatte gleich mehrere gute Gelegenheiten, doch es blieb beim 1:1-Unentschieden.

TuS Bövinghausen kassiert Heimklatsche

Im letzten Freitagsspiel des 17. Spieltags der Oberliga Westfalen musste der TuS Bövinghausen im Kellerduell mit Victoria Clarholz eine bittere 1:4 (0:1)-Heimklatsche hinnehmen.

Brück erzielte kurz vor der Pause das 1:0 für die Gäste (38.), ehe Gucciardo mit einem Doppelpack im zweiten Durchgang (66., 76.) alles klar machte.

Bövinghausen bleibt mit sieben Punkten abgeschlagen Letzter, während sich Victoria Clarholz dank der Pleite der SG Finnentrop-Bamenohl Luft verschafft.