Der FC Schalke 04 hat seine Dauerkartenkunden angeschrieben. Diese müssen im kommenden Jahr teilweise erheblich tiefer in die Tasche greifen.

Kurz vor Weihnachten hat der FC Schalke 04 seine Dauerkarten-Kunden angeschrieben. Es geht um die geplante Erhöhung der Ticketpreise für die kommende Saison.

Als der S04 vor dieser Saison seine Eintrittspreise für Tageskarten teilweise recht happig angezogen hat, blieben die mehr als 40.000 Dauerkarten-Kunden zunächst noch verschont. Nun wird der Klub zur nächsten Spielzeit auch die Preise für die Dauerkartenbesitzer anpassen. Das hatte der Verein im Sommer bereits angekündigt und weitere Informationen zum Jahresende versprochen.

Diese liegen den Fans nun vor. "Über viele Jahre konnten wir die Kosten für unsere Eintrittskarten konstant halten. Mit der Preiserhöhung der Tagestickets zum Beginn der laufenden Saison wurde erstmals seit langer Zeit eine notwendige Anpassung vorgenommen. Die Dauerkarten sind für die aktuelle Spielzeit gleichgeblieben" schreibt der Klub an seine Dauerkartenkunden. "Wie bereits im Rahmen der Tageskarten-Preisanpassung kommuniziert, erfolgt die Erhöhung der Dauerkartenpreise zur Saison 2025/2026. Dabei möchten wir die Dauerkarteninhaber mit entsprechender Vorlaufzeit über die Angleichung informieren."

Die Kinder- und Jugendpreise bleiben dabei auch künftig unangetastet "Auch die Stehplätze in der Nordkurve werden sich preislich nur geringfügig verändern – eine Entscheidung, die den verantwortlichen Personen wichtig war. Hier geht der Preis für eine Nordkurven-Dauerkarte für Mitglieder nicht über die Summe von 200 Euro", erklärt Schalke.

Für die übrigen Tickets ergeben sich für die 2. Liga von Preiskategorie zu Preiskategorie unterschiedliche Anhebungen. So wird die günstigste Sitzplatzkarte für Nichtmitglieder künftig 420 Euro statt 364 Euro kosten - was ein Plus von über 15 Prozent bedeutet. Die teuerste Sitzplatzkarte kostet dann sogar 880 Euro. Ein Stehplatz für Nichtmitglieder wird für 219 Euro zu haben sein. Alle Preise gelten für Chipdauerkarten. Für Mitglieder bleibt es etwas günstiger. Das Stehplatzticket kostet dann 199 Euro, der günstigste Sitzplatz 400 Euro und die teuerste Kategorie 860 Euro.

Das ist allerdings weiterhin deutlich günstiger, als der Tageskartenpreis, wenn man alle 17 Heimspiele besucht. Die Stehplatzkarte pro Spiel kostet 18,50 Euro für Nichtmitglieder und 17,50 Euro für Mitglieder. Die billigste Sitzplatzkarte ist für 31 Euro für Nichtmitglieder und 29 Euro für Mitglieder zu bekommen und der teuerste Sitzplatz in der Arena kostet 68 Euro (Nichtmitglieder) bzw. 66 Euro (Mitglieder). Damit hat der S04 für Nichtmitglieder auch die Tageskartentickets nochmal angezogen. Alle andere Preise bewegen sich jeweils dazwischen.