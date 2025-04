Der Regionalliga-Fußball kommt einfach nicht zur Ruhe. Pleiten im Westen, Gewalt im Osten. Am Freitagabend (4. April) kam es zu unrühmlichen Szenen in Nordost-Staffel.

Der FC Carl Zeiss Jena hat das Saale-Derby in der Regionalliga Nordost gegen den Halleschen FC mit 2:0 gewonnen. Doch nach dem Spiel sprachen die über 9000 Zuschauer kaum mehr über das sportliche Geschehen. Es kam leider zu hässlichen Szenen.

Die bittere Polizei-Bilanz lautete: 38 Verletzte und 82 Anzeigen! Was war passiert?

Wie die Bild-Zeitung berichtet, gelangten zur Pause mehrere Dutzend Gäste-Fans durch einen aufgebrochenen Zaun in den Innenraum und versuchten, in den Bereich der Jenaer Ultras zu stürmen. "Mit Einsatz von unter anderem Reizgas konnten die Gäste wieder in den Block gedrängt werden", schreibt die Polizei.

Weiter heißt es in einem Bericht des Portals "mz.de": Durch den Einsatz des Reizgas' gegen die Randalierer kam es zum Großteil der Verletzungen. Unfassbar: Ein Ordner, der von den Chaoten mit Schlägen attackiert worden war, erlitt eine Kopfverletzung.

Nach dem Spiel entzündeten HFC-Fans zudem noch mobile Toilettenanlagen, zwei Gästeanhänger griffen Polizisten an.

Jena-Präsident Ralph Grillitsch (54) im MDR: "In der ersten Halbzeit hing über dem Zaunfeld eine Fahne. Man kann vermuten, dass unter dem Schutz der Fahne das Zaunfeld entfernt wurde. Mich ärgert besonders, dass unsere gute sportliche Performance der ersten Halbzeit durch diese Vorfälle überlagert werden."

Nach einer rund 40-minütigen Unterbrechung konnte die zweite Halbzeit angepfiffen werden.

Die Statistik zum Spiel

FC Carl Zeiss Jena: Liesegang – Gipson, Reddemann, Hehne, Löder (66. Tattermusch), Seidemann (78. Prokopenko), Butzen (66. Krämer), Richter (59. Weinhauer), Muqaj (46. Werner), Hessel, Abu El Haija

Hallescher FC: Bendel – Zaruba (20. Halangk), Löhmannsröben, Friedrich (84. Stobbe), Inaler (46. Stierlin), Akono (69. Asholo), Kulke, Hartmann, Hauptmann, Landgraf, Nietfeld (84. Weber)

Schiedsrichter: Jens Klemm

Gelbe Karten: Weinhauer – Inaler, Hartmann, Stierlin, Eshele

Tore: 1:0 Muqaj (21.), 2:0 Richter (24.)

Zuschauer: 9.257