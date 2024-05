Oberliga Niederrhein: Warum es keinen Aufsteiger geben könnte - und wer davon profitieren würde

Zwei Spieltage vor dem Saisonende ist es noch unklar, ob ein Team aus der Oberliga Niederrhein in die Regionalliga West aufsteigt. Alles hängt am KFC Uerdingen.

Die Saison 2023/24 in der Oberliga Niederrhein neigt sich dem Ende entgegen und wird wohl in die Geschichtsbücher eingehen. Längst steht fest, dass die Sportfreunde Baumberg als Meister nicht ihr Aufstiegsrecht wahrnehmen werden. Mit dem KFC Uerdingen, Ratingen 04/19 und ETB Schwarz-Weiß Essen haben nur drei Teams die Regionalliga-Lizenz beantragt.

Aktuell scheint es möglich, dass weder Ratingen 04/19 noch der KFC Uerdingen aufsteigen können. Es ist sogar im Bereich des Möglichen, dass am Ende beim SV Lippstadt die Sektkorken knallen könnten. Doch warum überhaupt?

Zwar könnte der KFC Uerdingen mit einem Heimsieg gegen die SpVg Schonnebeck schon am Freitag (24. Mai, 19.30 Uhr) den sportlichen Aufstieg perfekt machen, doch der Sprung in die vierte Liga ist wegen der finanziellen Probleme mehr als fraglich. Noch vor dem Spiel möchten die Verantwortlichen Klarheit schaffen, ob ein Insolvenzantrag gestellt werden soll. Sollte dies passieren, gäbe es einen Abzug von neun Punkten. Der Vorsprung auf Ratingen 04/19 beträgt fünf Zähler.

Eine mögliche Insolvenz wäre also der Genickstoß für den KFC. Für Ratingen 04/19 wäre die Tür demnach offen, um unter den Top-Drei zu landen, was die Voraussetzung für den Regionalliga-Aufstieg ist. Doch die zuletzt strauchelnden Ratinger haben bei noch zwei ausstehenden Spielen nur einen mickrigen Punkt Vorsprung auf dem VfB Homberg und dem VfB Hilden. Gerade die Homberger zeigten sich zuletzt in prächtiger Form und holten sieben Siege am Stück.

Der ETB Schwarz-Weiß Essen hätte selbst bei einem Neun-Punkte-Abzug für Uerdingen nur theoretische Chancen auf die Top-Drei. Zwar haben die Essener noch drei Spiele übrig, aber der Rückstand auf Ratingen beträgt schon sechs Punkte. Es müssten also alle Mannschaft davor patzen.

Darum müssen die Kellerkinder auf einen Niederrhein-Aufsteiger hoffen

Aufgrund dieser Konstellation schaut der SV Lippstadt ganz besonders aufmerksam zu. Sollte es nämlich keinen Niederrhein-Aufsteiger in die Regionalliga geben, würde der SV Lippstadt als Tabellen-15. der Regionalliga West plötzlich doch noch die Klasse halten und nicht in die Oberliga Westfalen absteigen.

Dies hätte zur Folge, dass plötzlich vier Mannschaften aus der Oberliga Niederrhein absteigen müssten. Platz 15, den momentan DJK Adler Union Frintrop innehat, wäre somit ein Abstiegsplatz. Die abstiegsbedrohten Niederrhein-Klubs werden also im Saisonendspurt dem KFC Uerdingen und Ratingen 04/19 die Daumen drücken - ganz im Gegensatz zum SV Lippstadt.