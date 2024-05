Drittligist TSV 1860 München kann für eine weitere Drittliga-Saison planen. Niklas Tarnat wird dann nicht mehr zum Kader gehören.

Von 2021 bis 2023 stand Niklas Tarnat bei Rot-Weiss Essen unter Vertrag. Der gebürtige Solinger bestritt 63 Pflichtspiele für RWE und schaffte an der Hafenstraße 2022 den Aufstieg in die 3. Liga. Im vergangenen Sommer wurde sein Vertrag jedoch nicht verlängert und er wechselte ablösefrei zum Liga-Konkurrenten TSV 1860 München.

Am Freitagabend sollte Tarnat eigentlich mit den "Löwen" an seine alte Wirkungsstätte zurückkehren, doch es kam anders. Das Wiedersehen fiel aus. Denn: Erneut stand der 25-Jährige nicht im Spieltagskader von Cheftrainer Argirios Giannikis – zum zehnten Mal in Serie! Seine Mannschaft siegte an der Hafenstraße mit 1:0 und feierte den Klassenerhalt.

Seit Giannikis im Januar das Ruder an der Grünwalder Straße übernahm, ist der zentrale Mittelfeldspieler außen vor und spielt überhaupt keine sportliche Rolle mehr. In den 18 Spielen unter der Regie von Giannikis wurde Tarnat 17 Mal gar nicht im 20er-Kader berücksichtigt.

Nur einmal durfte er mitreisen, das war am 27. Spieltag beim SC Verl (1:0). Der Grund war damals allerdings der verletzungsbedingte Ausfall von Mittelfeldspieler Manfred Starke (Hexenschuss). Somit stand er von 1620 möglichen Minuten seit dem Trainerwechsel keine einzige Sekunde auf dem Platz – eine ernüchternde Bilanz.

Erst gesetzt, jetzt außen vor und ohne Perspektive

Dabei erwischte der frühere Essener beim Münchner Traditionsverein einen guten Start und lief in der Hinrunde elfmal von Beginn an auf. Unter dem ehemaligen Trainer Maurizio Jaccobacci war Tarnat, gerade zu Beginn der Saison, absolut gesetzt im Zentrum. Weil dessen Nachfolger Giannikis auf dieser Position aber mehr auf Körperlichkeit, Defensivarbeit und Zweikampfstärke setzt und weniger Wert auf Ballbesitz legt, hat der passsichere Tarnat sehr schlechte Karten.

Am Ende der Saison läuft der Vertrag von Niklas Tarnat in München aus. Bei den "Löwen" hat er keine Zukunft mehr. Es wird spannend, wo der Weg des Essener Aufstiegsspielers im Sommer hinführen wird.