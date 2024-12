Dass Uwe Koschinat bei Rot-Weiss Essen übernimmt, wurde am Mittag bekannt. Jetzt ist auch der kommende Gegner VfL Osnabrück fündig geworden.

Der VfL Osnabrück wird mit Marco Antwerpen als neuem Trainer in das so wichtige Heimspiel gegen Rot-Weiss Essen am Sonntag, 15. Dezember, 16:30 Uhr, gehen. Der 53-Jährige wurde am Donnerstagabend vorgestellt.

"Wir haben intern ein eindeutiges Profil für einen möglichen neuen Trainer diskutiert und dann definiert. Marco Antwerpen erfüllt genau diese Anforderungen. Er kennt die 3. Liga, er kennt Abstiegskampf und vor allem: er hat ihn bereits mehrfach erfolgreich gemeistert. Er hat einen klaren, der Bremer Brücke und der Situation angemessenen Spielstil und eine direkte Ansprache mit entsprechender Klarheit und Konsequenz", sagt VfL-Geschäftsführer Dr. Michael Welling, der den Prozess der Trainerfindung und -auswahl nach der Freistellung von Philipp Kaufmann mit Unterstützung von weiteren sporterfahrenen Personen verantwortlich führte.

Weiter sagte er: "Die Gespräche mit Marco haben uns alle überzeugt, er konnte auf die für uns zentralen Fragen klare Antworten liefern und uns gegenüber eine überzeugende Herangehensweise aufzeigen. Deshalb haben wir unter Einbeziehung der Gremien diese Entscheidung aus Überzeugung getroffen und die notwendigen Formalitäten mit allen beteiligten Seiten erfolgreich abwickeln können. Nun gilt es, die verbleibenden zwei Spiele bis zum Winter maximal erfolgreich zu bestreiten und alles dafür zu tun, um den Abstand auf die Plätze über dem Strich zu verkürzen – beginnend am Sonntag bei uns an der Brücke mit unseren Fans und einer Region im Rücken gegen Rot-Weiss Essen."

Antwerpen selbst stand bisher in insgesamt 152 Drittligaspielen als Cheftrainer verantwortlich an der Seitenlinie. Mit Eintracht Braunschweig stieg er im Sommer 2020 in die zweite Bundesliga auf. Seine bisher letzte Station war Waldhof Mannheim.

"Aus meiner Erfahrung heraus weiß ich sehr genau, wie es nach dem bisher enttäuschenden Saisonverlauf aktuell innerhalb des Klubs und in der Kabine bestellt ist. Wir werden mit der ersten gemeinsamen Trainingseinheit morgen nur einen Fokus haben, nämlich das Heimspiel gegen Essen. Und danach zählt nur noch eins, nämlich das Auswärtsspiel in Verl. Wir wollen diese beiden Spiele bis Winter gewinnen, den Abstand verkürzen und uns dann in der Pause für die Rückserie neu sortieren", sagte Antwerpen.