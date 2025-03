Was für Zahlen. Sechs Spiele in der 3. Liga zählten zwischen 15.000 und 30.000 Besuchern. Der Zuschauerrekord vom zweiten Spieltag wurde pulverisiert.

Die 3. Liga ist beliebt wie nie zuvor bei den Zuschauern. Traditionsvereine ohne Ende, Spannung an der Spitze und im Abstiegskampf. Ein gesichertes Mittelfeld gibt es auch acht Spieltage vor dem Ende der Saison nicht.

Und das führt zu immer neuen Rekorden in den Stadien. Am letzten Wochenende gab es nun eine neue Bestmarke. Laut des Verbandes sind am Wochenende 150.413 Fans zu den Partien des 30. Spieltags in die Stadien geströmt.

Die bisherige Bestmarke der Liga-Geschichte wurde damit weit übertroffen. Sie hatte am zweiten Spieltag der laufenden Serie bei 134.170 Zuschauern gelegen und war am zweiten Spieltag der laufenden Saison im August 2024 aufgestellt worden.

Treiber an diesem Wochenende waren die Partien in Dresden, Rostock, Bielefeld, Mannheim, Cottbus und Osnabrück. Zum Spiel Dresden - Wehen kamen 30.267 Besucher. Rostock - Saarbrücken ging vor 25.313 Zuschauern über die Bühne. Bielefeld - Hannover II sahen 23.591 Zuschauer, Mannheim - BVB II aufgrund einer Freikarten-Aktion 19.507 Besucher, 18.772 Fans sahen Cottbus - Aue und Osnabrück - 1860 München zählte 15.741 Zuschauer.





Tolle Zahlen für eine 3. Liga. Aktuell liegt der Zuschauerschnitt in der 3. Liga bei mehr als 11.300 pro Partie. Der bisherige Saisonrekord, der aus der vergangenen Spielzeit datiert, liegt bei 9700. Insgesamt ist die 3. Liga auf dem Weg, erstmals die Marke von vier Millionen Zuschauern in einer Saison zu übertreffen.

Mit Blick auf den Besucherschnitt liegen derzeit vier Teams über der Marke von 20.000 Zuschauern pro Heimspiel. Dresden liegt hier auf Rang eins mit irren 28.793 Zuschauern pro Heimspiel. Es folgt Alemannia Aachen (25.137 Zuschauern pro Heimspiel), Hansa Rostock (23.949 Zuschauern pro Heimspiel) und Arminia Bielefeld (20.493 Zuschauern pro Heimspiel). Dahinter kommt RWE auf Platz fünf mit 16.531 Zuschauern pro Heimspiel.