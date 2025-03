Der VfL Osnabrück und Alemannia Aachen zählen zu den Gewinnern des 30. Spieltags. Beide Klubs punkteten dreifach im Abstiegskampf. Cottbus übernimmt vorübergehend wieder die Spitze.

Den 30. Spieltag in der 3. Liga eröffneten der SC Verl und Rot-Weiss Essen am Freitagabend, die Ostwestfalen gewannen klar mit 3:0 (2:0). Die Essener schauten gebannt zu, was die Konkurrenz im Abstiegskampf am Samstag machte.

Der VfL Osnabrück, vor dem Wochenende zwei Zähler hinter RWE, empfing den TSV 1860 München. Schon früh nutzte Ba-Muaka Simakala einen Abwehrfehler der Gäste und brachte die Lila-Weißen in Führung (6.). Die Löwen drängten auf den Ausgleich, doch der VfL hielt leidenschaftlich dagegen und rettete das 1:0 über die Ziellinie. Osnabrück macht einen großen Satz in der Tabelle auf Platz zwölf.

Mit Waldhof Mannheim und der U23 von Borussia Dortmund trafen zwei Nachbarn im unteren Tabellenmittelfeld aufeinander. Die Mannheimer waren in Halbzeit eins spielbestimmend, die besseren Möglichkeiten hatte aber Schwarz-Gelb. Im zweiten Durchgang neutralisierten sich die Teams, dementsprechend lautete der Endstand 0:0. Gut für RWE, denn so konnte Mannheim die Essener zwar tabellarisch aufgrund des Torverhältnisses überholen, punktemäßig aber nur gleichziehen. Dennoch verloren die Essener insgesamt zwei Ränge und sind nur noch auf Platz 15.

Aufsteiger Alemannia Aachen hat sich mit dem dritten Sieg in Serie weiter von den Abstiegsrängen abgesetzt. Beim Schlusslicht Unterhaching fuhr das Team von Heiner Backhaus einen 2:0-Auswärtssieg ein und zog an den Münchener Löwen in der Tabelle vorbei. Lukas Scepanik (40.) und Gianluca Gaudino (62.) trafen für die Alemannia.

Der FC Hansa Rostock wurde seinem Ruf als Heimmacht einmal mehr gerecht. Der Tabellendritte 1. FC Saarbrücken biss sich an den Hanseaten die Zähne aus. Am Ende trennten sich beide Teams torlos.

Im Ostduell zwischen Energie Cottbus und Erzgebirge Aue deutet auch vieles auf ein torloses Remis hin, bis die Brandenburger einen Foulelfmeter in der 89. Minute erhielten. Tolcay Cigerci verwandelte sicher, somit steht Cottbus mindestens bis Sonntag wieder an der Tabellenspitze.

Am späten Samstagnachmittag ist der Vorletzte Hannover 96 II zu Gast bei Arminia Bielefeld. Komplettiert wird der 30. Spieltag am Sonntag (30. März). Zunächst muss der FC Ingolstadt gegen Viktoria Köln ran (13.30 Uhr), anschließend kann Dynamo Dresden gegen Wehen Wiesbaden die Tabellenführung zurückerobern (16.30 Uhr). Zum Abschluss steht noch ein echter Abstiegskracher an: Die Reserve des VfB Stuttgart spielt gegen den SV Sandhausen (19.30 Uhr).