Der FC Schalke 04 will gegen Fortuna Düsseldorf den nächsten Schritt in Richtung Klassenerhalt gehen. So spielen die Teams.

Dass ein ganz besonderes Ereignis in Gelsenkirchen bevorsteht, war bereits weit über zwei Stunden auf der Autobahn A2 zu spüren. Im Gegensatz zu vielen anderen Zweitliga-Heimspielen des FC Schalke 04 in der laufenden Saison staute sich der Verkehr aus Fahrtrichtung Düsseldorf schon früh auf etwa vier Kilometern Länge bis zur Ausfahrt „Gelsenkirchen-Buer“. Aus Fahrtrichtung Düsseldorf? Logisch, denn die Fortuna kommt am Abend (20.30 Uhr/Sport 1 und Sky) in die Veltins-Arena.

Es ist ein brisantes NRW-Duell, das da bevorsteht - vor allem, durch die Ergebnisse, die der viertletzte Spieltag bisher bereithielt. Die Schalker drohen den komfortablen Vorsprung auf den Relegationsplatz einzubüßen, wenn sie das Spiel verlieren - bis auf drei Punkte könnte er sich reduzieren, weil der 1. FC Kaiserslautern überraschend mit 3:1 in Kiel gewann.

Eben dieses Ergebnis sorgte gleichzeitig dafür, dass der Tabellendritte Fortuna sogar den direkten Aufstieg wieder anpeilen kann. Der 4:0-Erfolg des HSV in Braunschweig sorgte gleichzeitig dafür, dass bei einer Düsseldorfer Niederlage der Relegationsplatz wieder in Gefahr gerät. Das Stadion ist seit langer Zeit ausverkauft, erwartet wird eine großartige Stimmung - und dass eine Schalker Mannschaft aufläuft, die sich für die Hinspiel-Schmach revanchieren möchte.

Mit 3:5 unterlagen die Königsblauen in Düsseldorf, lagen aber nach 25 Minuten mit 0:3 hinten. Trainer Karel Geraerts wechselte bereits nach einer halben Stunde dreimal aus, hat das bis heute nicht vergessen. „Ich appelliere an den Stolz unserer Spieler“, sagte Geraerts, während auch der Düsseldorfer Trainer Daniel Thioune an dieses Hinspiel erinnerte: „Wir haben selten in den ersten 30 Minuten einen Gegner in unserem Stadion so dominiert.“ Das zeige, was sein Team erreichen könne, wenn es das Leistungsoptimum erreicht.

Geraerts ist gezwungen, sein Team im Vergleich zum 1:1 in Elversberg vor einer Woche auf einer Position umzubauen. Linksverteidiger Derry John Murkin kann nicht spielen - für ihn rückt Stürmer Keke Topp in die Startelf. Taktisch gibt es mehr als eine Änderung: Thomas Ouwejan rückt vom linken Mittelfeld eine Position nach hinten, Yusuf Kabadayi vom Sturm ins Mittelfeld.

Nach sechs Siegen in Folge vertraut Fortuna-Trainer Thioune seinem gewohnten Stamm. Zwei Spieler tauscht er in der Startelf: Torjäger Christos Tzolis (nach Gelb-Sperre) und Jordy de Wijs (zuletzt Bank) rücken für Jamil Siebert und Dennis Jastrzembski ins Team.

So spielen Schalke 04 und Fortuna Düsseldorf

Schalke: Müller - Soppy, Kalas, Kaminski, Ouwejan - Schallenberg - Kabadayi, Seguin - Karaman - Topp, Terodde. Trainer: Geraerts

Düsseldorf: Kastenmeier - Zimmermann, Oberdorf, de Wijs, Iyoha - Engelhardt - Appelkamp, Johannesson - Klaus, Vermeij, Tzolis. Trainer: Thioune

Schiedsrichter: Harm Osmers