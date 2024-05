Am vorletzten Spieltag der 3. Liga können sowohl im Aufstiegsrennen als auch im Abstiegskampf weitere Entscheidungen fallen.

Zwei Spieltage vor Schluss sind in der 3. Liga bereits vier Entscheidungen gefallen: Der SSV Ulm steht als erster Aufsteiger in die 2. Bundesliga fest. Für den SC Freiburg II, den VfB Lübeck und den MSV Duisburg dagegen ist der Abstieg in die Regionalliga traurige Gewissheit.

Das bedeutet: ein weiteres Team wird aufsteigen, eins absteigen und eines kommt in die Aufstiegs-Relegation. Bereits am 37. Spieltag könnte all das entschiedene werden.

So steigt der SC Preußen Münster sicher auf: Die Preußen benötigen einen Auswärtssieg beim SC Verl und zugleich einen Punktverlust des SSV Jahn Regensburg bei Viktoria Köln (Niederlage oder ein Unentschieden) - dann wäre der Durchmarsch der Adlerträger perfekt.

So hätte der SC Preußen Münster die Relegation sicher: Sollten die Münsteraner in Verl nicht verlieren, wäre ihnen Platz drei und damit die Aufstiegsrelegation nicht mehr zu nehmen. Wenn Rot-Weiss Essen nicht gegen den TSV 1860 München gewinnt, wäre das sogar bei einer Pleite der Fall.

So hätte Jahn Regensburg die Relegation sicher: Bei einem Auswärtssieg gegen Viktoria Köln könnte Jahn Regensburg nicht mehr tiefer als Rang drei rutschen. Sogar ein Remis oder eine Pleite würden genügen, sofern RWE gegen 1860 München nicht mehr Punkte holt als Regensburg gegen Köln.

So wären die Aufstiegsträume von Rot-Weiss Essen beendet: Sollte RWE gegen 1860 München verlieren, wären die letzten Resthoffnungen auf den Aufstieg begraben. Sowohl Münster als auch Regensburg wären nicht mehr einzuholen. Mit einem Remis gegen die Löwen würden die Essener nur am Leben bleiben, wenn Regensburg verliert.

So würde der Hallesche FC sicher absteigen: Halle würde als vierter Absteiger feststehen, wenn das Auswärtsspiel in Bielefeld nicht gewonnen wird und Waldhof Mannheim gegen den SV Sandhausen alle drei Punkte holt.

So würde Waldhof Mannheim den Klassenerhalt sichern: Wenn Halle in Bielefeld nicht gewinnt, würden die Mannheimer mit einem Heimsieg gegen Sandhausen den Klassenerhalt perfekt machen.

So würde 1860 München den Klassenerhalt sichern: Mit einem Sieg gegen RWE würden die Löwen auch kommende Saison definitiv in der 3. Liga spielen. Wenn Waldhof Mannheim gegen Sandhausen verliert, würde ein Unentschieden genügen. Wenn der Hallesche FC nicht gewinnt, ist das eigene Ergebnis sogar egal.

So würde Arminia Bielefeld den Klassenerhalt sichern: Arminia Bielefeld darf gegen den Halleschen FC nicht verlieren, dann ist die Klasse gehalten.