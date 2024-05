Drei Spieltage vor Schluss ist die SG Wattenscheid 09 noch nicht gerettet. So oder so: Zur neuen Saison wird eine neue sportliche Führung an der Lohrheide installiert.

Drei Spieltage vor dem Saisonende in der Oberliga Westfalen besitzt die SG Wattenscheid 09 fünf Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz. Eigentlich dürfte nichts mehr schief gehen. Ein Sieg würde wohl alles klar machen.

Diesen wollen die Wattenscheider am Sonntag (12. Mai, 15 Uhr, RevierSport-Liveticker) gegen Eintracht Rheine einfahren. Ausgerechnet vor diesem wichtigen Spiel gibt es einen Personal-Hammer an der Lohrheidestraße.

Wie RevierSport aus dem Umfeld der SG-Mannschaft erfuhr, haben sich Trainer Engin Yavuzaslan und Sportchef Hartmut Fahnenstich am Mittwochabend (11. Mai) vor das Team gestellt und diesem erklärt, dass sowohl der Trainer als auch Sportchef nur noch drei Spieltage lang im Amt sein werden.

"Ja, diese Information kann ich bestätigen. Hartmut und ich werden die SG Wattenscheid 09 nach dem Saisonende verlassen. Mein bis zum 30. Juni 2025 gültiger Vertrag wird aufgelöst. Mehr möchte ich zu diesem Zeitpunkt auch nicht sagen", erklärte Yavuzaslan am Donnerstagabend (12. Mai) gegenüber RevierSport. Yavuzaslan heuerte am 25. September 2023 in Wattenscheid an und holte seitdem acht Siege sowie fünf Remis. Dem Gegenüber stehen 17 Niederlagen.

Zu den Gründen seines Rücktritts am Saisonende mochte sich Yavuzaslan nicht äußern. Fahnenstich war zunächst nicht zu erreichen, meldete sich aber später zu Wort. Nach RS-Informationen soll Yavuzaslan auf jeden Fall einen schweren Stand in der Mannschaft haben. Viele Spieler sollen mit der harten Gangart und den zum Teil sehr deutlichen Ansprachen des Trainers nicht klarkommen. Und Fahnenstich? Er soll mit seinen Plänen immer wieder auf Mauern in der höheren Etage stoßen und könne sich in der Kaderplanung nicht entfalten.

SG Wattenscheid 09: Nur drei Verträge für die Saison 2024/2025 fix

RS weiß: Noch wurde kein einziger Vertrag für die neue Saison verlängert, auch wurde noch kein externer Spieler verpflichtet. Alles, weil sich die Verantwortlichen untereinander uneinig sein sollen - auch in Fragen des Etats.

Ab dem 1. Juli 2024 sind nach unseren Informationen aktuell mit Niklas Lübcke, Maurice Haar, Nils da Costa Pereira, Nico Thier, Fabrizio Fili, Berkant Firat, Umut Yildiz, Fynn Broos und David Loheider neun Spieler an die SG Wattenscheid 09 gebunden.

Aber angemerkt sei: Nach RevierSport-Informationen besitzen die Winterzugänge Lübcke, Haar, Thier, Yildiz, Firat und Loheider Ausstiegsklauseln für den Sommer. Heißt: Aktuell sind mit da Costa Pereira, Fili und Broos eigentlich nur drei Spieler für die Saison 2024/2025 fix. Auf den neuen Trainer und Sportchef, die noch nicht bekannt sind, wartet also sehr viel Arbeit bei der SG Wattenscheid 09