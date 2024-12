Der letzte Spieltag der Oberliga Westfalen im Jahr 2024 kann nicht komplett über die Bühne gehen.

Drei Vereine in der Oberliga Westfalen befinden sich bereits in der Winterpause. Der 1. FC Gievenbeck hat am 19. Spieltag spielfrei, zudem muss die Partie am Sonntag (15. Dezember, 13:30 Uhr) zwischen dem SV Lippstadt und der SG Wattenscheid 09 abgesagt werden.

Die Partie wurde wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt. Ein Nachholtermin wurde noch nicht festgelegt.