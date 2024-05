Dass Ben Manga Schalke als Kader-Planer zurück in die Bundesliga führen soll, steht schon länger fest. Nun wird es heute offiziell.

Heute soll es offiziell werden: Der Abgang von André Hechelmann beim Fußball-Zweitligisten FC Schalke 04 ist Wochen her - einen neuen Technischen Direktor haben die Königsblauen aber noch nicht vorgestellt.

Dabei steht in der Sommerpause ein Umbruch an. Nun scheint der Deal mit Wunsch-Kandidat Ben Manga endlich besiegelt. Der 50-Jährige soll heute offiziell als neuer Kader-Planer vorgestellt werden.

Ben Manga arbeitete zuletzt als Technischer Direktor beim FC Watford, beim englischen Zweitligisten hat er seinen Vertrag jetzt aufgelöst, seit Oktober 2013 war er freigestellt.

Zuvor war er nach einigen kürzeren Stationen bei deutschen Profiklubs als Chefscout (2016 bis 2021) und Direktor Profifußball (Juni 2021 bis November 2022) für Eintracht Frankfurt und war in dieser Zeit maßgeblich am Aufschwung der Eintracht von einer Fahrstuhlmannschaft mit finanziellen Sorgen zum DFB-Pokal und Europa-League-Sieger beteiligt. Sein Glanzstück war die ablösefreie Verpflichtung von Randal Kolo Muani, die Frankfurt danach rund 95 Millionen Euro Ablöse einbrachte.

Schalke soll um den Aufstieg mitspielen

Seine neue Aufgabe auf Schalke ist klar: Nach der dürftigen Saison, in der am Dienstag mit dem Sieg gegen Osnabrück der Klassenerhalt gefeiert wurde, soll Manga mit Schalkes Sportdirektor Marc Wilmots den Kader so umbauen, dass die Königsblauen kommende Saison im oberen Drittel der Tabelle und damit um den Aufstieg mitspielen. Manga galt lange als Wunsch-Kandidat, seit Wochen war klar, dass er im Falle des Klassenerhalts auf Schalke übernehmen soll.

Nur die sichere Zusage seitens des Klubs gab es noch nicht. Das soll sich heute in den Mittagsstunden ändern. Ob er dann auch Scout Helena Costa (46) mitbringt, mit der er bereits in Frankfurt und beim FC Watford zusammenarbeitete? Mehr dazu wird der FC Schalke 04 in wenigen Stunden bekannt geben.