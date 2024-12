Vor wenigen Wochen verließ Thomas Bertels die U17-Mannschaft des FC Schalke 04. Diese hat nun einen neuen Trainer.

Thomas Bertels hatte erst zu der laufenden Saison bei der U17-Mannschaft des FC Schalke 04 angeheuert. Doch mittlerweile ist er dorthin zurückgegangen, von wo er nach Gelsenkirchen kam: zur U21-Mannschaft des SC Paderborn. Nun hat Schalke einen Bertels-Nachfolger gefunden.

Mit sofortiger Wirkung steigt Charles Takyi zum Chef-Trainer der Schalker U17 auf. In den vergangenen fünf Jahren stand der A-Lizenz-Inhaber als U19 Assistent von Norbert Elgert an der Seitenlinie.

"Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe, bei der ich weiterhin mit jungen und talentierten Spielern arbeiten darf. Das Vertrauen des Vereins, mir die Verantwortung für die U17 zu übertragen, ist eine große Wertschätzung", erklärte der 40-jährige Takyi. "Die vergangenen Jahre, in denen ich mit Norbert Elgert gemeinsam an der Seitenlinie stand, waren sehr lehrreich. Er ist mein Mentor, in allen Bereichen erfahre ich von ihm volle Unterstützung. Umso mehr freue ich mich, dass unsere enge Zusammenarbeit als Chef-Trainer auch in Zukunft bestehen bleibt."

Raffael Tonello, Sportlicher Leiter Knappenschmiede und Top-Talente-Scout, unterstreicht: „Für uns ist es eine Win-Win-Situation. Wir haben eine wichtige Position im Nachwuchs mit einem Trainer aus den eigenen Reihen nachbesetzt. Charles geht den nächsten Schritt in seiner Trainerkarriere. Durch die jahrelange Ausbildung bei Norbert Elgertwissen wir, dass er der richtige Mann für die U17 ist.

"Charles ist total fußballbesessen, extrem fleißig und meiner Ansicht nach definitiv ein großes Trainertalent. Zudem ist er zu 100 Prozent loyal und menschlich top", sagt Norbert Elgert, Chef-Trainer der Schalker U19. "Auch wenn es für die U19 ein großer Verlust ist, freue ich mich sehr für ihn. Ich bin sicher, dass er eine erfolgreiche Trainerkarriere vor sich hat."

Im Sommer 2018 hängte der gebürtige Ghanaer Takyi seine Fußballschuhe an den Nagel und startete im April 2019 seine Trainerlaufbahn als Co Trainer der U19 auf Schalke. Für Takyi war es eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte: 1999 wechselte der damals 15-Jährige von Tennis Borussia Berlin zum FC Schalke 04. Takyi war sowohl für die königsblaue B- als auch A-Jugend am Ball.

Der Mittelfeldspieler lief zudem ein Jahr für die Schalker Zweitvertretung auf, ehe der Wechsel zum Hamburger SV folgte. Dort feierte er im Dezember 2005 sein Bundesligadebüt. Nach seiner Zeit beim HSV folgten Stationen beim Stadtrivalen FC St. Pauli, Greuther Fürth, dem dänischen AC Horsens, Energie Cottbus, Viktoria Berlin und dem KFC Uerdingen.

Takyi bestritt der Länderspiele für Ghana, spielte 114 Mal in der 2. Bundesliga und verbuchte 108 Einsätze in der 3. Liga. Zudem bestritt er 25 Begegnungen in der 1. Bundesliga.