Für Hansa Rostock geht es am Samstag gegen Schalke um das Überleben in der 2. Bundesliga. Der Gegner ist gerettet. Ein Vorteil?

Gemütlicher Saisonausklang für die einen, nervenaufreibender Überlebenskampf für die anderen. Das ist die Konstellation vor dem Zweitligaduell zwischen dem FC Schalke 04 und dem FC Hansa Rostock am Samstag (13 Uhr, live im RS-Ticker).

Während die Königsblauen durch das 4:0 über den VfL Osnabrück am Dienstag vorzeitig den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga feiern konnten, müssen die Mecklenburger weiter zittern. Und punkten. Denn bei einer Niederlage oder einem Unentschieden könnte der Abstieg in die 3. Liga bereits an diesem vorletzten Spieltag bittere Realität werden. Auf Rang 17 steht die Hansa-Kogge derzeit, ein Punkt (und mit dem deutlich schlechteren Torverhältnis) hinter dem SV Wehen Wiesbaden auf Relegationsplatz 16. Und dieser trifft am Sonntag auf den Tabellen-15. - Eintracht Braunschweig.

„Die Chance lebt“, zeigte sich Hansa-Trainer Mersad Selimbegovic am Donnerstag optimistisch und appellierte an seine Spieler, „nicht zu viel an die möglichen Szenarien zu denken, sondern an den nächsten Zweikampf, die nächste Aktion im Match. Alles andere hilft dir eh' nicht. Die Situation ist nicht einfach. Wir haben eine gute Trainingswoche hinter uns und viele Gespräche geführt. Es ist wichtig, dass wir mental top vorbereitet sind.“

Das kann man immer drehen, wie man will Hansa-Trainer Mersad Selimbegovic

Ob es ein Vorteil ist, dass es für Schalke um nichts mehr geht, vermochte Selimbegovic nicht zu beurteilen: „Das kann man immer drehen, wie man will.“ Der 42-Jährige sprach jedenfalls von einer „brutal schweren“ Aufgabe, da der Gegner gut sei und man auswärts mit der „Wucht“ zurechtkommen müsse, mit der Schalke zuletzt unterwegs war.

Hansa Rostock droht, in Gelsenkirchen neben Innenverteidiger Jasper van der Werff auch auf Konstantinos Stafylidis (beide Adduktoren-Probleme) verzichten zu müssen. Das Mitwirken von Felix Ruschke, Lukas Scherff und Nils Fröling ist fraglich. Über 5.700 Gästefans werden das Team begleiten.