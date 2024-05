Der TuS Bövinghausen konnte am Sonntag seinen zweiten Sieg der Rückrunde einfahren. Das 3:2 gegen Finnentrop bescherte dem TuS drei wichtige Punkte im Abstiegskampf der Oberliga Westfalen.

Nach fünf Niederlagen in Folge gab es am Sonntag endlich mal wieder einen Grund zum Feiern für den TuS Bövinghausen. Dank eines hart erkämpften 3:2-Siegs gegen die SG Finnentrop-Bamenohl, sicherte sich die Elf von Trainer Danny Voß den zweiten Dreier der Rückrunde.

Durch den Bövinghausener Sieg spitzt sich der Abstiegskampf in der Oberliga Westfalen weiter zu. Gleich drei Mannschaften stehen bei 29 Punkten und belegen die Plätze 14 bis 16 (Victoria Clarholz, Eintracht Rheine, TuS Bövinghausen). Aufgrund des Remis am Donnerstag zwischen Preußen Münster II und dem FC Brünninghausen, ist der FC zudem nur drei Punkte dahinter.

Nach einer 2:0-Führung des TuS zu Pause gelang der SG in der 73. Minute sogar zwischenzeitlich der Ausgleich. Aufgrund eines vorangegangenen Handspiels beschwerte sich Dino Dzaferoski etwas zu sehr beim Unparteiischen und sah dafür Gelb-Rot.

Trotz der Unterzahl erzielte Yanni Regäsel in der 83. Minute den Siegtreffer zum 3:2 für Bövinghausen. Auch die elf Minuten Nachspielzeit überstanden die Gastgeber und sicherten sich die drei lebenswichtigen Punkte.

"Dadurch, dass wir aktuell einen nicht allzu breiten Kader haben, ist es klar, dass der ein oder andere Spieler gegen Ende auch mal ein bisschen müder wird", erzählt Voß über den Sieg. Dementsprechend war der Trainer umso glücklicher über die drei Punkte: "Dass man da noch den Lucky Punch zum 3:2 setzt, ist natürlich super. Finnentrop hat uns wirklich nichts geschenkt."

Personelle Sorgen vor dem Spiel gegen Spitzenreiter

Am Sonntag warten die SF Lotte auf Bövinghausen. Lotte steht derzeit an der Spitze der Tabelle, musste jedoch in der vergangenen Woche ein 1:3 gegen Preußen Münster II hinnehmen. Für Trainer Voß ist das ein Grund zur Hoffnung.

"Da sieht man ja, dass die Einstellung mitwirkt. Die Jungs haben jetzt gemerkt, dass man sich das Glück durch Fleiß und Arbeit auch erarbeiten kann. Gegen Finnentrop hat man das Glück wirklich auf seine Seite gezogen und dann den Lucky Punch gesetzt."

Allerdings macht die derzeitige personelle Situation die Aufgabe nicht leichter. Dino Dzaferoski (Gelb-Rot) und Rondinely (5. Gelbe Karte) fehlen gesperrt. Siegtorschütze gegen Finnentrop Yanni Regäsel ist verletzungsbedingt fraglich. Die Entscheidung über seinen Einsatz wird beim Abschlusstraining getroffen. Auch Joelle Cavit Tomczak (grippaler Infekt) und Almin Hodza (persönliche Gründe) konnten unter der Woche nicht trainieren.

"Das hat gegen Lotte schon einen großen Einfluss auf das Spielsystem. Die Planung unter der Woche ist aufgrund der personellen Schwächung nicht optimal gelaufen", erklärt der Bövinghausen-Coach.

Auf der anderen Seite sieht er die damit einhergehende niedrige Erwartungshaltung auch als Chance: "Für die Jungs ist das ganz gut. Lotte könnte den Aufstieg zuhause klarmachen. Das ist nicht immer unbedingt befreiend. Vielleicht setzen sie sich dann ein wenig selbst unter Druck."

Anstoß für das Spiel zwischen Lotte und Bövinghausen ist am Sonntag um 15 Uhr.