Der VfL Bochum II und der ASC 09 Dortmund gehen in der Oberliga Westfalen weiter vorne weg. Rhynern gelingt ein Wahnsinns-Comeback.

Das Spitzenduo der Oberliga Westfalen marschiert auch am 18. Spieltag im Gleichschritt vorne weg. Während Spitzenreiter VfL Bochum II bei Eintracht Rheine etwas Zeit brauchte, um den 3:1 (0:1)-Sieg einzufahren, machte es der erste Verfolger deutlicher.

Der ASC 09 Dortmund hatte beim 3:0 gegen den SV Lippstadt nur wenig Mühe. Sie setzten die Gäste stetig unter Druck und untermauerten so den zweiten Tabellenplatz. Teilweise spielten sich die Aplerbecker gegen den Regionalliga-Absteiger in einen Rausch. Es war in einigen Phasen ein Klassenunterschied zu sehen. Der RS-Ticker zum Nachlesen.

Den gab es auf dem Papier vor dem Spiel Concordia Wiemelhausen gegen Preußen Münster II auch. Aber die Bochumer, die weiter in großer Abstiegsgefahr sind, gingen mit 1:0 in Führung. Selbst ein Punktgewinn war kurz vor dem Spielende noch möglich. Ein Doppelschlag besiegelte aber alle Hoffnungen und der Aufsteiger musste sich mit 1:3 geschlagen geben.

Der TuS Bövinghausen sorgte als Kellerkind allerdings für eine kleine Überraschung. Im Duell Letzter gegen Drittletzter bei der SG Finnentrop/Bamenohl gewannen die Dortmunder mit 2:1 (1:0) und fuhren so ihren zweiten Saisonsieg überhaupt ein. Erst in der 90. Minute fiel der entscheidende Treffer.

Am anderen Ende der Tabelle feierte der SV Schermbeck das nächste Erfolgserlebnis. Die Mannschaft von Trainer Engin Yavuzaslan gewann gegen die Zweitvertretung des SC Verl mit 2:1 und zog nun nach Punkten gleich (29.). Die beiden haben allerdings bereits ein Spiel mehr absolviert als die beiden Top-Teams VfL Bochum II und ASC 09 Dortmund.

Die SpVgg Erkenschwick konnte bei der SpVgg Vreden eine frühe Führung durch Arda Nebi nicht ins Ziel retten. Die Mannschaft von Trainer Magnus Niemöller verlor das Auswärtsspiel noch mit 1:2.

Wild wurde es auch beim am spätesten angepfiffenen Spiel des Spieltags. Der TuS Ennepetal hatte sich gegen Westfalia Rhynern kurz vor der Pause eine 2:0-Führung erarbeitet, doch noch vor dem Halbzeitpfiff kamen die Gäste zum Anschlusstreffer. Mit einem Doppelschlag drehte die Westfalia das Spiel sogar noch zum 3:2. Und damit nicht genug. Am Ende siegte Rhynern sogar mit 5:2!

Der 18. Spieltag in der Übersicht

Eintracht Rheine - VfL Bochum II 1:3 (1:0)

SV Schermbeck - SC Verl II 2:1 (1:0)

Concordia Wiemelhausen - Preußen Münster II 1:3 (0:0)

SpVgg Vreden - Spvgg Erkenschwick 2:1 (2:1)

Sportfreunde Siegen - 1. FC Gievenbeck abgs.

SG Wattenscheid 09 - Rot Weiss Ahlen abgs.

ASC 09 Dortmund - SV Lippstadt 3:0 (2:0)

SG Finnentrop/Bamenohl - TuS Bövinghausen 1:2 (0:1)

TuS Ennepetal - Westfalia Rhynern 2:5 (2:1)

Victoria Clarholz: spielfrei

Die Spiele SG Wattenscheid 09 gegen Rot Weiss Ahlen und Sportfreunde Siegen gegen den 1. FC Gievenbeck wurden abgesagt.

