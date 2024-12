Die SG Wattenscheid 09 wusste schon länger, dass sie an diesem Spieltag nicht antreten würden. Nun hat es auch ein zweites Duell erwischt.

Diesen ersten Advent wollten die Sportfreunde Siegen eigentlich anders verbringen. Das Meisterschaftsspiel gegen den 1. FC Gievenbeck wollten die Mannschaft von Trainer Thorsten Nehrbauer den positiven Trend der letzten Wochen mit sieben Spielen ohne Niederlage in Folge in der Oberliga Westfalen fortsetzen. Allerdings machte ihnen dabei das Wetter einen Strich durch die Rechnung. Das Spiel, das eigentlich für 14.30 Uhr angesetzt war, wurde nach einer Begehung der Schiedsrichter auf dem Platz abgesagt. Es hieß, die Verletzungsgefahr sei zu groß.

Bereits am 22. November konnten die Siegener nicht wie geplant im Leimbachstadion gegen die SpVgg Erkenschwick antreten, weil Niederschläge und angekündigter Frost den Rasen wohl zu sehr in Mitleidenschaft gezogen hätten. Der neue Termin für dieses Duell ist der 1. März 2025.

Es war nicht die einzige Spielabsage des 17. Spieltages. Bereits unter der Woche vermeldete die SG Wattenscheid 09, dass das Spiel gegen Regionalliga-Absteiger Rot Weiss Ahlen nicht über die Bühne gehen könne. Das Lohrheide-Stadion ist aufgrund der Umbau-Maßnahmen und Bauarbeiten noch nicht wieder nutzbar.

Die Ausweichstätte der Wattenscheider an der Berliner Straße, wo in dieser Saison schon etliche Heimspiele der SGW stattfanden, ist für das Spiel nicht geeignet, weil es sich bei der Begegnung um ein Risikospiel gehandelt hätte. Wann das Spiel nachgeholt werden wird, ist noch nicht absehbar. Das gleiche gilt auch für die Partie zwischen den Sportfreunden und dem 1. FC Gievenbeck. Beide müssen an diesem Sonntag nun zuschauen, wie die anderen Mannschaften in der Spitzengruppe punkten.

Wie Wattenscheid müssen die Sportfreunde Siegen das Jahr 2024 nun ohne Heimspiel beenden. Für die Siegener geht es in der kommenden Woche (8. Dezember) zum Oberliga-Spitzenreiter VfL Bochum II und zum Jahresabschluss zu Westfalia Rhynern. Der 1. FC Gievenbeck empfängt am nächsten Spieltag den TuS Ennepetal.