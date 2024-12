Der VfL Bochum II bleibt in der Oberliga Westfalen das Maß aller Dinge. Auch das 15. Spiel in Folge endet ohne eine Niederlage.

Noch bevor Schiedsrichter Tim Zahnhausen das Spiel überhaupt angepfiffen hatte, rannten die ersten Spieler des VfL Bochum II schon in die Hälfte von Eintracht Rheine. Der Tabellenführer der Oberliga Westfalen startete mit ordentlich Rückenwind in den 18. Spieltag.

Wenig überraschend, hatten sie doch erst mit dem 3:0-Derbysieg gegen die SG Wattenscheid 09 am vergangenen Wochenende ihre Ungeschlagen-Serie weiter ausbauen können. Und nach dem 3:1 (0:1) in Rheine ging sie auch weiter. "Das war einer der wichtigsten Siege, die wir bis jetzt in der Oberliga errungen haben", sagte VfL-Trainer Heiko Butscher. "Die äußeren Bedingungen waren schwierig. Der Platz war sehr tief, hatte sehr viele Löcher."

Die ersten Minuten gehörten auch den Bochumern. Sie spielten sich das ein oder andere Mal vor das Tor der Gastgeber, ohne allerdings richtig zwingend zu werden. Rheine versteckte sich nicht und kam selbst zu der ein oder anderen Offensivaktion. Es brauchte allerdings eine Standardsituation für das erste Tor des Tages. Eine Eintracht-Ecke von rechts segelte durch den Strafraum, am zweiten Pfosten drückte Luca Meyer den Ball über die Linie (22.). "Das kann immer mal passieren, dass einer durchrutscht", meinte Butscher."

Der VfL drückte auf den Ausgleich. Aber die Versuche aus der zweiten Reihe landeten immer wieder in den Armen von Torhüter Ramon Büsken oder an einem Bein eines Verteidigers. Die wohl größte Chance vor der Halbzeit hatte Samuel Bamba, der nach einer Flanke frei vor dem Tor zum Abschluss kam (44.). Bei der Annahme sprang ihm der Ball aber zu weit vom Fuß weg, sodass Rheine wieder abwehren konnte und die Führung in die Pause rettete.

Nach dem Seitenwechsel machten die Bochumer da weiter, wo sie aufgehört hatten. Eine Großchance wollte dabei aber nicht herausspringen. Der Ausgleich gelang aber doch. Nach einer Hereingabe von links hoppelte der Ball durch den Strafraum, am Ende schoss Lennart Koerdt den Ball unbedrängt zum 1:1 ins Tor (61.).

Im Gegenzug zur Führung

Knapp fünf Minuten später mussten die Bochumer beinahe wieder einem Rückstand hinterherlaufen. Nach einem Fehlpass im Mittelfeld lag der Ball im VfL-Tor. Allerdings ging auch die Fahne des Assistenten in die Höhe. Stattdessen ging der VfL selbst in Führung. Benjamin Dreca und Bamba behaupteten im Strafraum den Ball, der schließlich zu Mats Pannewig gelangte, der cool einschoss (68.).

So spielten sie: Eintracht Rheine: Büsken – Heger, Maßmann (91. Kerelaj), Wanner - Pinto, Ehler (65. Kosthorst), Meyer, Schüttpelz (65. Petruschka), Wald (60. B. van den Berg)– C. van den Berg, Bauer (65. Fejza) VfL Bochum II: Lübcke – Bernsdorf, Hülsenbusch, Tasic (46, Abdat) – Grote, Dreca (90. Erdelkamp), Holtkamp, Jahn (84. Nana), Koerdt, Pannewig (90. Heuser) – Bamba (84. Özdemir) Tore: 1:0 Meyer (22.), 1:1 Koerdt (61.), 1:2 Pannewig (68.), 1:3 Grote (88.) Zuschauer: 230 Schiedsrichter: Tim Zahnhausen

Nun drückten wiederum die Hausherren auf den Ausgleich, kamen auch zu einigen Chancen, konnten den Sieg der Gäste aber nicht mehr verhindern. Spätestens als Dennis Grote nach einer Ecke mit seinem ersten Tor für die Bochumer zum 3:1 traf, war das Spiel entschieden (88.). Der VfL bleibt so auch im 15. Spiel in Folge ungeschlagen und behält weiter die Tabellenspitze. "Was sie in der zweiten Halbzeit gemacht haben, macht mich nur stolz. Weil die Mannschaft ein riesiges Vertrauen in ihre Stärken hat und selbst bei diesen widrigen Bedingungen cool bleibt und ihre Qualitäten auf den Platz bringt", sagte Butscher. "Wir haben jetzt 39 Punkte, das hätte keiner für möglich gehalten."

Für den VfL Bochum II geht es am kommenden Wochenende zu Hause gegen die Sportfreunde Siegen weiter (8. Dezember, 14 Uhr). Eintracht Rheine reist am selben Tag zum SV Lippstadt (14.30 Uhr).