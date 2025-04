Der ASC 09 Dortmund lässt am 29. Spieltag der Oberliga Westfalen die Muskeln spielen. Die SG Wattenscheid 09 muss einen Dämpfer hinnehmen.

Die Heimteams hatten am 29. Spieltag der Oberliga Westfalen keinen leichten Stand. Nur ein Heimsieg bei acht Partien stand am Ende zu Buche. Teilweise machten es die Auswärtsmannschaften dabei sehr deutlich.

Ganz besonders in Torlaune zeigte sich dabei der ASC 09 Dortmund. Die Aplerbecker waren zuletzt vier Spiele ohne Sieg gewesen. Bei Concordia Wiemelhausen schossen sie sich den Frust von der Seele. Das 7:2 (5:0) hätte in der Summe wohl noch höher ausfallen können, in der zweiten Halbzeit nahm der ASC aber etwas den Fuß vom Gas und ließ die zwei Ehrentreffer des Aufsteigers zu.

Die einzigen Punkte für die Gastgeber-Kohorte konnte der SV Schermbeck einsammeln, der dadurch im Abstiegskampf etwas Luft schöpfen kann. Das 2:1 (1:1) gegen die SG Wattenscheid 09 war zugleich die erste Wattenscheider Niederlage nach drei Spielen, in denen sie jeweils punkten konnten.

Die Mini-Serie der SG hatte ein Ende gefunden, obwohl sie zunächst durch Berkan Firat in Führung gegangen waren (32.). Der Ex-Wattenscheider Fynn Broos (41.) und Eren Özat (61.) drehten das Spiel aber noch

Der 1. FC Gievenbeck stolperte indes gegen den SV Lippstadt. Der Regionalliga-Absteiger kletterte nach dem 3:1-Erfolg in der Tabelle wieder ein Stück nach oben. Die Gievenbecker mussten indes die Spitzenpositionen davonziehen lassen.

Mit den Niederlagen von Gievenbeck, Westfalia Rhynern, die bereits am Freitag mit 0:1 gegen Rot Weiss Ahlen verloren hatten, gab es doch einen klaren Gewinner an diesem Spieltag: Die Sportfreunde Siegen konnten den Vorsprung auf den dritten Platz ausbauen. Die Mannschaft von Trainer Thorsten Nehrbauer setzte sich mit 3:1 (1:1) beim TuS Ennepetal durch.

Der Spieltag in der Übersicht Westfalia Rhynern - Rot Weiss Ahlen 0:1 (0:1) 1. FC Gievenbeck - SV Lippstadt 1:3 (0:2) Preußen Münster II - Victoria Clarholz 0:2 (0:1) SpVgg Vreden - Eintracht Rheine 0:5 (0:2) Concordia Wiemelhausen - ASC 09 Dortmund 2:7 (0:5) SV Schermbeck - SG Wattenscheid 2:1 (1:1) TuS Ennepetal - Sportfreunde Siegen 1:3 (1:1) SC Verl II - SG Finnentrop/Bamenohl 0:0 spielfrei: SpVgg Erkenschwick, VfL Bochum II

Für die Zweitvertretung von Preußen Münster ging der Nachmittag ohne Erfolg zu Ende. Sie verlor gegen Victoria Clarholz mit 0:3 (0:1). Auch Eintracht Rheine konnte einen ungefährdeten Auswärtssieg feiern. Sie setzten sich klar mit 5:0 bei der SpVgg Vreden durch.

Das Spiel des SC Verl II gegen die SG Finnentrop/Bamenohl war zum Ende der ersten Halbzeit wegen einer Verletzung länger unterbrochen. Ein Sieger wollte es aber nicht geben. Das Spiel endete torlos.