1. FC Düren: 1000 Nachrichten an Influencer, der hat seine Spieler-Vorauswahl getroffen

Am Dienstag wird sich zeigen, wer alles zum Probetraining des 1. FC Düren darf, um im Endspurt Regionalliga zu spielen. Der Auswahlprozess ist beendet.

Der 1. FC Düren musste in der Regionalliga Insolvenz anmelden, will die Saison aber unbedingt sportlich beenden.

Da aber alle Spieler ihre Verträge nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens kündigten, musste eine schräge Idee her. Am Samstag, beim 1:4 beim Wuppertaler SV, musste die U23 der Dürener ran, die in der Landesliga spielt und dort selber noch Punkte benötigt, um nicht in die Bezirksliga abzusteigen.

Daher wäre es beinahe unmöglich, die U23 an allen Wochenende beide Partien zuzumuten. Also hat der Klub sich die Möglichkeit zu eigen gemacht, dass man in der Regionalliga auch im April noch Spieler verpflichten kann.

Die dürfen zuvor sechs Monate nicht gespielt haben. Und genau die hat der Klub nun angesprochen - in Form des Fußball-Influencers Bilal Kamarieh. Der trommelt seit dem Ende der letzten Woche, um am Dienstag (16 Uhr) ein Probetraining zu veranstalten, an dessen Ende einige Akteure verpflichtet werden sollen, um die Saison der Dürener zu Ende zu spielen.

Der Verein wirbt damit, dass man sich wieder zeigen kann, vielleicht einen Verein auf sich aufmerksam macht, der sich für die neue Saison meldet. Und vor allem wartet gleich am Samstag ein Highlight, wenn es gegen den Spitzenreiter MSV Duisburg geht.

Offenbar hat das viele Akteure angesprochen, denn am Sonntag meldete sich Kamarieh an seine 180.000 Follower bei Instagram und verkündete, dass er um die 1000 Nachrichten erhalten habe. Sein Auswahlprozess ist nun abgeschlossen.

Er gab bekannt: "Jeder, der jetzt eine Nachricht bekommen hat, kann am Dienstag vorspielen. Für die anderen tut es mir leid. Niemand soll sich schlecht fühlen. Ich musste ehrlich zu mir und zu euch sein."





Denn es hatten sich wohl auch viele junge Spieler gemeldet, zudem Kicker, die unterhalb der Landesliga aktiv waren. Daher sprach er Klartext: "Es haben sich auch viele Spieler beworben, die erst 15, 16 oder 17 Jahre sind. Bei allem Respekt, bitte nicht falsch verstehen. Wenn ihr nie höher als Landesliga gespielt habt und noch so jung seid, ist es schwer zu argumentieren für mich, euch einzuladen. Ich nehm das sehr ernst, ich will das sehr seriös machen und eine gute Elf auf den Platz bringen, die tauglich für die Regionalliga ist."

Auch wenn er weiß, dass es viel Kritik an der Aktion gibt, auch der MSV-Trainer Dietmar Hirsch gehört nicht zu den Fans dieser nachträglichen Spielerverpflichtungen.

Aber Kamarieh erklärt: "Der eine oder andere wird sagen, das klappt sowieso nicht, da eine Elf zu finden, die Regionalliga spielen kann. Aber der Verein und ich versuchen, das Beste zu machen. Wir wollen die Saison seriös beenden. Wir wollen die besten Spieler rekrutieren, um eine gute Mannschaft auf den Platz zu bringen."