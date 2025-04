Zum Abschluss des 31. Spieltags der 3. Liga gastiert Hansa Rostock bei Rot-Weiss Essen. Ein Spiel mit einigen Vorgeschichten.

Rot-Weiss Essen wird alle Ergebnisse der Konkurrenz auf dem Präsentierteller haben, wenn es am Sonntagabend, 19:30 Uhr, gegen Hansa Rostock zum Abschluss des 31. Spieltags der 3. Liga noch einmal um Punkte geht.

Der Zeitpunkt, um der Kogge das 0:4 aus dem Hinspiel heimzuzahlen, wäre optimal, um sich wieder größer werdenden Abstiegssorgen zu entledigen. Doch das sportliche Debakel war nicht der einzige Aspekt, wegen dem diese Partie nachhaltig in Erinnerung bleiben sollte.

Hansa-Chaoten hatten den Sonderzug, mit dem hunderte RWE-Fans zu den Rostockern reisen wollten, überfallen und demoliert. Die Randale hatte Hausdurchsuchungen zufolge - im Rostocker und im Essener Lager.

Am Sonntagabend soll es nur um das Sportliche gehen. Auf die Frage, ob denn Koschinat eine noch heißere Atmosphäre als zuletzt es zuletzt in Essen der Fall war, erwartet, sagte der 53-Jährige auf der Pressekonferenz: "Ich überlege gerade: Geht überhaupt mehr Emotionalität und Unterstützung als gegen Ingolstadt, Mannheim und Dresden? Und das habe ich mich auch nach jedem dieser Spiele gefragt - und die Fans haben es mit einem klaren 'Ja' beantwortet. Wir haben nicht immer begeisternd gespielt, aber gefightet. Ganz grundsätzlich hat, glaube ich, jeder Essener es verstanden: Wir schaffen es nur zusammen. Ich weiß schon jetzt: Die Stimmung wird am Sonntag fantastisch sein."

Es steht erst das sechste Duell der beiden Mannschaften ins Haus. Neben dem jüngsten 4:0 standen sich beide Teams in der Zweitliga-Saison 2006/07 gegenüber. Das Hinspiel entschieden die Rostocker damals mit 2:0 für sich, das Rückspiel endetet torlos.

Für den bisher letzten RWE-Sieg müssen die Fans ganz schön weit in der Chronik blättern. Am 18. Mai 1994 hat Rot-Weiss Essen durch Tore von Thomas Thiel und Frank Kurth mit 2:0 gewonnen.

Ach ja: Das Hinspiel hatte RWE ebenfalls mit 2:0 für sich entschieden. In Summer ergibt das eine Bilanz von zwei Siegen für jede Partei und eben ein Unentschieden.