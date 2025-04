Alemannia Aachen hat den Westschlager gegen Arminia Bielefeld mit 0:1 verloren. Das sagten der Trainer und Geschäftsführer der Alemannia.

Vor 31.400 Zuschauer verlor Alemannia Aachen auf dem heimischen Tivoli gegen Arminia Bielefeld mit 0:1.

Heiner Backhaus, Trainer der Aachener, sagte bei "Magenta Sport": "Wir bekommen mit dem zweiten Torschuss das 1:0. Dann kriegst du ein Gegentor und dann kommt die spielentscheidende Szene, die Rote Karte. In Gleichzahl hätten wir noch was gemacht, in Unterzahl ist es dann sehr schwer, wenn sie dann wechseln und frische Spieler bringen. Da haben sie schon Qualität. Allerdings hatten wir auch zwei klare Torchancen im Spiel. Die musst du machen, um hier was mitzunehmen."

Über die Rote Karte von Torhüter Jan Olschowsky nach einer Notbremse meinte Backhaus: "Da kann er sich nicht beschweren. Aber so ist das, du verteidigst hoch, dann ist dahinter Raum. Das Foul ist die Konsequenz aus dem Raum, den wir geben."

Sascha Eller, Geschäftsführer und Sportdirektor Aachen, gratulierte der Arminia mit einem Blumenstrauß zum DFB-Pokal-Finaleinzug. Bei "Magenta Sport" äußerte er sich zum Bielefelder Pokalmärchen: "Das war ja Wahnsinn. Es war nicht so, dass sie mit Glück gewonnen haben, sondern das war gnadenlos überlegen. Da muss man sich die Ehre schon mal geben. So ein Blumenstrauß ist eine Kleinigkeit, aber sie haben sich wirklich gefreut."

Zum Vandalismus nach dem letzten Heimspiel gegen Rostock, als im Gästeblock ein Schaden von rund 50.000 Euro entstand, meinte Eller: "Das Schlimme ist, dass du dem Ganzen nicht habhaft wirst. Du kannst den gegnerischen Verein nicht wirklich belangen, du musst die einzelnen Täter ermitteln. Das tut einfach nur weh. Jeder muss in der Liga versuchen zu überleben und sein Geld ordentlich investieren. So eine Zerstörungswut ist schade und hat mit Fußball nichts zu tun. Es geht darum, den Fußball zu leben und nicht zu zerstören."

Die Aachener haben eine Aktion - "Wut vergeht – Liebe bleibt!" -, bei der aus den herausgerissenen Sitzschalen Uhren gestaltet werden, ins Leben gerufen:

Eller erklärte: "Unsere Praktikantin Alena Müller hatte die geniale Idee, daraus etwas Besonderes zu machen. Dann sind wir mit der Lebenshilfe zusammengekommen und haben gesagt: Warum nicht? Es kommt wirklich gut an. Das heißt aber nicht, dass jemand dazu aufgerufen wird, weitere Sitzschalen zu zerbrechen. Es gibt 50 Stück davon, ein Teil geht an Inklusionsprojekte, der Rest an die Lebenshilfe Aachen."