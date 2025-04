Die U19 des FC Schalke 04 unterliegt bei Bayern München 0:1. Trainer Elgert sieht eine „Top-Leistung“ - Königsblau ärgert sich nicht nur über das späte Gegentor.

Das war ein Sonntagmittag, nach dem Norbert Elgert, der Trainer der U19 des FC Schalke 04, wohl die Stimmungslage vieler zusammenfasste, die das Spiel in der U19 DFB-Nachwuchsliga beim FC Bayern München aus königsblauer Perspektive mitverfolgt hatten: „Es konnte eigentlich nur einen Sieger geben, und das ist Schalke 04.“ Die Betonung liegt auf „eigentlich“. Denn durch einen Treffer von Felipe Chavez in der Nachspielzeit (90.+4) hat der FC Bayern München diese Partie gewonnen.

Die Schalker haderten nicht allein mit diesem späten Treffer. Denn in einer Szene gegen Edion Gashi in der ersten Halbzeit hatte Nobert Elgert einen „glasklaren Elfmeter“ gesehen (den der Schiedsrichter nicht gab), und auch beim wegen Abseits zurückgepfiffenen Treffer von Malik Tubic, der nach einem Lattentreffer von Edion Gashi abgestaubt hatte, waren die Schalker anderer Meinung als das Unparteiischen-Gespann: „Zwei kapitale Fehlentscheidungen des Schiedsrichters“, so Norbert Elgert.

„Auch wenn man es sich mehrere Male hintereinander anschaut, ist es ein klares Tor“, so Elgert über die Szene in der 88. Spielminute. „In dem Moment, in dem Edi den Ball mit dem Fuß berührt, sieht man genau, dass er nicht im Abseits steht“, so Elgert über Torschütze Tubic.

„Wir haben die Bayern in der ersten Halbzeit gut wegverteidigt, waren gegen den Ball aber zu passiv. In der zweiten Halbzeit haben wir überragend verteidigt, so dass die Bayern überhaupt keine Torchance hatten“, so Elgert. Die beste Gelegenheit für Schalke bis zur Schlussphase hatte Luca Vozar, der aber mit seinem Schuss an Bayern-Keeper Leon Klanac scheiterte.

Es waren die Bayern, denen dann doch noch die späte Entscheidung gelang. Nach einer Schalker „Fehlerkette“ (Elgert) kam der Ball flach zu Felipe Chavez in den Strafraum, der in der Nachspielzeit zum Bayern-Sieg traf.

Die Schalker seien nach diesem Spiel traurig, so Norbert Elgert, aber: „Im letzten Spiel der Hauptrunde gegen den 1. FC Köln und dann im Achtelfinale müssen wir es noch besser machen. In der zweiten Halbzeit heute war es aber eine hervorragende Vorstellung, wir haben die Millionentruppe der Bayern gut wegverteidigt. Insgesamt war es von meiner Mannschaft eine Top-Leistung.“

In der zweiten Partie an diesem Sonntag gewann die U19 des SV Werder Bremen mit 1:0 beim 1. FC Köln. Damit bleibt Schalke mit 18 Punkten Erster vor den Bayern und Bremen (je 15) sowie dem 1. FC Köln (14). Das sind auch die vier Teams, die ins Achtelfinale einziehen. Vor dem letzten Spieltag dieser Liga A in der U19-DFB-Nachwuchsliga sind der 1. FC Heidenheim (10) und der Chemnitzer FC (7) aus dem Rennen im Kampf um die vier Plätze in der ersten K.o.-Runde auf dem Weg zur Deutschen Meisterschaft.

So spielten sie:

FC Schalke 04 U19: Siebeking; Numbisie, Gulasi, Zgorecki, Khadr, Ayhan, Pfeiffer (81. Westenberger), Vozar, Mika Wallentowitz (71. Dardari), Gashi (89. Kattunda), Ndiaye (71. Tubic)

Tor: 1:0 Chavez (90.+4)