Der KFC Uerdingen steht nach dem Neun-Punkte-Abzug aufgrund des Insolvenzverfahrens auf einem Abstiegsplatz. Trainer Rene Lewejohann bezieht Stellung.

Mit 1:3 unterlag der KFC Uerdingen am Freitagabend (4. April 2025) bei der U21-Mannschaft des Zweitligisten SC Paderborn.

Dabei hatte Hamadi Al Ghaddioui in der 80. Minute den Ausgleich erzielt - alles sah nach einem Punktgewinn für die Krefelder aus. Doch sie wollten mehr.

"Das war eine bittere, aber nicht unverdiente Niederlage. Ich erkläre auch, warum.", sagte Rene Lewejohann am Tag danach gegenüber RevierSport.

Der KFC-Trainer erläuterte: "In der ersten Halbzeit waren wir fast nicht auf dem Platz. Da hätten wir auch 0:2, 0:3 hinten sein können. Wir haben zur zweiten Hälfte zwei Wechsel vollzogen und dann war es ein Stück weit ein offener Schlagabtausch. Das 1:1 machen wir dann in einer Phase, in der wir gut drin waren. Mit dem Wissen, dass man aufgrund der Tabellensituation zum Sieg verdammt ist, haben wir weiter attackiert. Wir hatten dann auch die Chance zum 2:1 durch Gianluca Rizzo. Leider vergibt Rizzo. Beinahe im Gegenzug unterläuft uns ein Bock und dann machen die Paderborner das 2:1. Das 3:1 zähle ich dann gar nicht mehr. Aber wir machen weiter, so wie die ganze Saison über."

Wir baden Dinge aus, für die meine Mannschaft nichts kann. Und das die ganze Saison lang. Dass wir trotz des Punktabzugs immer noch die Chance haben, die Klasse zu halten, ist gar nicht hoch genug zu bewerten. Rene Lewejohann

Sechs Begegnungen vor dem Saisonende beträgt der KFC-Rückstand auf das rettende Ufer acht Punkte. Und das bei neun abgezogenen Zählern. Heißt: Wenn der Verein sauber gearbeitet hätte, wäre die Mannschaft sportlich immer noch über dem Strich.

Lewejohanns Kommentar mit Blick auf die Tabelle: "Wir baden Dinge aus, für die meine Mannschaft nichts kann. Und das die ganze Saison lang. Dass wir trotz des Punktabzugs immer noch die Chance haben, die Klasse zu halten, ist gar nicht hoch genug zu bewerten."

Die Statistik zum Spiel

SC Paderborn U21: Schulz - Böhmer, Zobel, Flörke - Zajaczek, Bugenhagen (90. Kiewitt), Kojic, Pledl - Vega Zambrano (90. Becker), Langfeld (67. Gleissner), Ermolaev (90. Lakämper).

KFC Uerdingen: Meyer - Klefisch (46. Osawe), Ciccarelli, Michel (67. Rizzo), Werner (46. Al Ghaddioui), Fehr, Langer, Tolba (78. Bafdili), St. John, Tshitoku, Altuntas.

Schiedsrichter: Lukas Dahmann

Tore: 1:0 Vega Zambrano (30.), 1:1 Al Ghaddioui (80.), 2:1 Gleissner (83.), 3:1 Vega Zambrano (89.)

Gelbe Karten: Langfeld, Gleissner - Langer, Michel, Al Ghaddioui

Zuschauer: 328