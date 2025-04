Es hatte sich lange abgezeichnet und wurde schon am 31. von 38 Spieltagen offiziell. Der FC Southampton und Armel Bella-Kotchap müssen in die zweite Liga.

Die Saison des FC Southampton beinhaltet viele Superlative - in negativer Hinsicht. Zwei Siege nach 31 Spieltagen sind eine Bankrotterklärung. Die hat der Klub nun auch offiziell.

Denn durch die 1:3-Niederlage gegen die Tottenham Hotspurs stieg der FC Southampton am Sonntag in die zweite englische Liga ab. Wieder einmal ohne Einsatz auf der Bank: der ehemalige Bochumer Armel Bella-Kotchap.

Für das zweifellos immer noch große Talent ist es auch auf persönlicher Ebene eine enorm schwierige Saison. Erst Ende Februar dieses Jahres durfte er erstmals in der Premier League ran. Sein Debüt ging mit einem 0:4 gegen Brighton and Hove Albion aber gründlich daneben.

Es folgten drei weitere Einsätze - zwei über 90 Minuten. Doch auch Bella-Kotchap stabilisierte die Viererkette nicht. Es gab drei Niederlagen und der einstige Bochumer musste am vergangenen Wochenende wieder zurück auf die Bank. Jetzt gab es die negative Krönung einer auch für ihn schwierigen Kampagne.

Bella-Kotchap war ein zentraler Teil der Bochumer Aufstiegsmannschaft

Dabei sah es lange nach einer steilen Karriere aus. Im Sommer 2017 schloss sich der gebürtige Pariser der U17 des VfL Bochum an, von wo aus er den Sprung in die erste Mannschaft schaffte. In der Saison 2020/21 half er mit 28 Einsätzen, dass der VfL Bochum, wo er seit 2017 spielte, zurück in die Bundesliga kam.

Mit dem VfL schaffte er danach fast sensationell den Klassenerhalt. Es folgte der Wechsel in die Premier League. Für elf Millionen Euro ging er im Sommer 2022 zum FC Southampton. Die Ablöse bedeutete für den VfL mit Abstand einen Rekordtransfer. Das bisher meiste Geld brachte der Wechsel von Nationalspieler Leon Goretzka zum FC Schalke 04 im Sommer 2013 ein (in Summe am Ende rund 5,5 Millionen Euro). Im September 2022 feierte er dann sein Debüt für die DFB-Auswahl unter Hansi Flick. Er fuhr auch mit zur WM nach Katar.

Nach seiner ersten Saison in England, an deren Ende Southampton abstieg, wurde Bella-Kotchap nach Eindhoven verliehen. Dort lief es jedoch nicht für den Innenverteidiger. Unter anderem verpasste er 18 Spiele mit einer Schulterverletzung.

Jetzt gerät seine Karriere etwas ins Stocken. Klar ist aber auch: Bella-Kotchap ist erst 23 Jahre alt. Ihm stehen weiterhin alle Türen offen. Am meisten helfen ihm aber Einsatzminuten. Davon hat er in der Premier League aber bisher nur 329 gesammelt.