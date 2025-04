Ab 19:30 Uhr spielt Rot-Weiss Essen zum Abschluss des Spieltages gegen Hansa Rostock. Dieser Elf vertraut Trainer Uwe Koschinat.

Jetzt ist es klar. Nach den Ergebnissen vom Sonntag startet Rot-Weiss Essen als Sechzehnter in die 90 Minuten gegen Hansa Rostock. Der erste Abstiegsplatz, den der VfB Stuttgart II belegt, ist nur vom besseren Torverhältnis der Essener entfernt.

Positiv für RWE: Sandhausen verlor zu Hause gegen den SC Verl, der BVB II kam nicht über ein 3:3 gegen Ingolstadt hinaus.

Mit Blick auf das katastrophale 0:3 beim SC Verl gab es drei Änderungen bei RWE. Trainer Uwe Koschinat musste auf Mittelfeldmann Klaus Gjasula verzichten (Gelbsperre), für ihn kommt Torben Müsel in die Partie.

Zudem verzichtet er auf Angreifer Dominik Martinovic, für ihn beginnt Kaito Mizuta. Auch Matti Wagner rotiert auf die Bank, für ihn darf Lucas Brumme starten. Klar ist: Koschinat will eine Reaktion auf das chancenlose 0:3 in Verl sehen. Und mit Blick auf die Tabelle ist ein Heimsieg essentiell wichtig.

So spielen RWE und Hansa Rostock

RWE: Golz - Rios Alonso, Schultz, Kraulich - Eitschberger, Moustier, Müsel, Brumme - Arslan - Safi, Mizuta

Rostock: Uphoff - Pfanne, Gürleyen, Rossipal - Mejdr, Ruschke - Dietze, M. Schuster - Lebeau, Harenbrock - Haugen

Das sagten die Trainer vor dem Spiel.

Uwe Koschinat (RWE): "Wer gegen Verl von sich behauptet, dass er am Peak der Leistung war, der lügt sich ja selber an. Wenn man dann ehrlich zu sich selbst ist, ist man auch in der Lage, es zu verändern. Aber: Wir haben aus zehn Spielen 20 Punkte geholt. Die sind uns auch nicht einfach so zugeflogen. Am Sonntag wollen wir wieder zeigen, warum wir eine bisher sehr gute Rückrunde spielen."

Daniel Brinkmann (Rostock): "Wenn wir über Essen reden, dann muss ich sagen, dass es für mich schon schwer erklärlich ist, warum sie da von Beginn der Saison an unten mitspielen. Sie haben mit Spielern wie Arslan, der schon neun Tore erzielt hat, Brumme und Eitschberger über die Außen oder hinten drin mit Kraulich und Rios Alonso richtig gute Leute. Das ist eine Mannschaft, die vielseitig gut aufgestellt ist. Für uns wird es darauf ankommen, mit mehr Mut als zuletzt in Aachen zu spielen. Wir müssen uns vornehmen, auswärts genauso Fußball zu spielen wie zu Hause. Ich bin optimistisch, dass uns das gelingen wird."